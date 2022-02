Alla Cantina Terre del Barolo confermata la presidenza per Paolo Boffa

Il lavoro paga, sempre. I Soci viticoltori della Cantina Terre del Barolo lo sanno. Per il nuovo triennio 2022-2024 sono state definite le cariche del consiglio esecutivo. Confermato alla presidenza Paolo Boffa, che inizia così il suo terzo mandato consecutivo, e che avrà al suo fianco la vice presidente Rosa Oberto, alla sua seconda esperienza di fila in questo incarico.

Completano il consiglio che ha potere decisionale i confermati Elio Fenocchio, Luca Cogno e Livio Scavino, con i due nuovi consiglieri Graziano Gallo e Bruno Ronzini.



Il Presidente Paolo Boffa analizza così la riconferma: «Non c’è il due senza il tre, così si dice. A parte la battuta, sono contento e soddisfatto della fiducia che i Soci durante l’assemblea, ed i membri del Consiglio durante l’assegnazione delle cariche, mi hanno dato all’unanimità. È stata premiata la costanza del lavoro di tutti.



Per me la cantina Terre del Barolo è una grande famiglia che si pone sempre nuovi traguardi realizzabili passo dopo passo, e che appoggia sulle solide basi dell’unione. Tutti insieme affrontiamo sempre nuove sfide quotidiane, fatte di sacrifici, soddisfazioni e risultati. Impegni che fanno stare bene me, i soci, i dipendenti ed i collaboratori».



E la strada per il prossimo triennio sembra già essere chiara: «Io come Presidente mi sento come il coordinatore che ascolta e decide con il dialogo che sarà alla base del prossimo triennio, improntato sull’investimento per cercare di remunerare sempre di più lo sforzo ed il lavoro dei Soci. Il tutto per offrire al consumatore vini di alta qualità, frutto di miglioramenti costanti nei lavori fatti in vigneto ed in cantina, con particolare attenzione all’ambiente, senza dimenticare gli aspetti commerciali e di comunicazione, per aumentare la reputazione della nostra bella Cantina».



La vice presidente Rosa Oberto è soddisfatta per la riconferma: «Sono contenta perché questa squadra vincente può continuare a lavorare unita. In questo periodo di pandemia ho notato che l’unione tra i Soci è stata fondamentale per la nostra realtà cooperativa. Cercherò di continuare bene il mio lavoro a servizio della cantina Terre del Barolo».