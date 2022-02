Cherasco, eletto il nuovo consiglio direttivo dell'Avis

In apertura di assemblea è intervenuto il Presidente Uscente, Teresio Asteggiano , che ha evidenziato i risultati raggiunti dall’Associazione e ringraziato tutti i soggetti che a vario titolo vi hanno contribuito: Amministrazione Comunale, Banca di Cherasco, cantonieri, Centro Servizi per il Volontariato, donatori e volontari.

A seguire, l’intervento di Carlo Davico, sindaco della Città e anche donatore da alcuni anni, che ha espresso a nome dell’amministrazione parole di apprezzamento per la preziosa opera portata avanti dall’associazione e per il grande contributo dato dai donatori che “Non donano solo il proprio tempo a beneficio degli altri, ma donano una parte di se per contribuire anche a salvare vite umane”.