Chiusa di Pesio lavora per creare un tavolo permanente dedicato ai giovani cittadini

L’intento, a detta del sindaco Claudio Baudino, è quello di realizzare a Chiusa di Pesio una realtà associativa giovanile simile a una vera e propria Consulta giovanile. Ed è in questa direzione che si configura l’incontro avvenuto nella serata di mercoledì (23 febbraio) in Comune tra una delegazione di una decina di ragazzi e alcuni rappresentanti dell’amministrazione, ovvero il sindaco stesso e gli assessori Daniela Giordanengo, Luca Macario e Simone Giorgetti.



Un incontro proficuo che ha visto i tre amministratori – tutti under 40 – dialogare con i ragazzi in merito a idee, proposte e opportunità. “Due ore di dialogo stimolante, alle quali farà presto seguito un avviso pubblico rivolto ai ragazzi interessati a costruire un tavolo di confronto permanente” si legge nella nota resa pubblica dal Comune.



“Non vogliamo annunciare nulla prima del tempo, ma la nostra intenzione è da sempre provare ad andare incontro alle esigenze dei giovani. La pandemia ci ha fermati anche in questo, ma ora possiamo tentare un nuovo approccio – racconta il sindaco Baudino - . E’ stato un bell’incontro di vero confronto, i ragazzi ci sono parsi desiderosi di mettersi in gioco e di affrontare istanze e problemi con un approccio per noi del tutto nuovo”.