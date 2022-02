Come sono cambiati in cinque anni i patrimoni degli eletti nel 2017 a Cuneo?

Non ci sono variazioni patrimoniali degne di nota tra i partecipanti alla vita politica degli ultimi cinque anni del “Borgna bis”. Tra membri di giunta, consiglieri di maggioranza o di minoranza, protagonisti o ‘peones’, chi si è seduto tra i banchi di via Roma non ha cambiato di molto il proprio status quo.

Parlando di guadagni del 2021 il primo posto tra i più abbienti della Giunta va a Davide Dalmasso, assessore all’Ambiente, di professione avvocato, che con un reddito imponibile di 157.849 euro risulta anche il più ricco dell'intera schiera degli amministratori in carica. Il secondo reddito annuo più alto lo dichiara l’’avversario’ di minoranza Ugo Sturlese, vicepresidente del Consiglio comunale e medico in pensione, eletto nel gruppo Cuneo per i Beni Comuni: nell’anno solare appena concluso segnala 145.221 euro. Segue al terzo posto Antonino Pittari, medico in attività, consigliere di maggioranza, tra le fila del Partito Democratico, nato a Merì, nel Messinese, 102.643 gli euro da lui dichiarati.

Fuori dal podio tra i primi 10 troviamo nell’ordine Cristina Clerico, assessora a Cultura, Sport e Pari Opportunità, di professione avvocato (101.337 euro), la collega di Giunta Franca Giordano, assessora alla Scuola, ex provveditore della provincia di Cuneo (99.083 euro). Segue la consigliera di minoranza Luciana Toselli, eletta in Cuneo per i Beni Comuni, lista con cui si presenterà come candidata sindaca alle elezioni di quest’anno (89.408 euro) e Umberto Fino, imprenditore, eletto con Centro per Cuneo (80.169). In ottava posizione troviamo il sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna (66.244 euro), seguito da Maria Luisa Martello, unica eletta nella lista Cuneo Città d’Europa, ex dirigente scolastica ora in pensione, (62.122 euro). A chiudere troviamo Guido Lerda, assessore all’Acqua Pubblica che si è dimesso a inizio 2021 per lasciare il posto a Marco Vernetti (Cuneo Solidale e Democratica), ma che ha comunque dovuto presentare, per la legge sulla trasparenza amministrativa, la dichiarazione dei redditi annua con un imponibile di 59.216 euro.

Oltre ai già citati Dalmasso, Clerico, Giordano e Borgna, tra i membri della Giunta, troviamo l’ex senatrice del Partito Democratico, ora vicesindaca del capoluogo Patrizia Manassero (47.708 euro). Più indietro l’assessore alle Politiche Giovanili Domenico Giraudo (41.671 euro), la responsabile della Polizia Locale Paola Olivero (39.314 euro), l’assessore all’Urbanistica Luca Serale (33.967 euro) per chiudere con la new entry Marco Vernetti, tra le altre deleghe assessore al Personale (31.665 euro).

Ferma al 2019 la dichiarazione dell’assessore ai Trasporti Mauro Mantelli così come, dal portale del Comune, non risulta al momento visibile quella dei consiglieri Valter Fantino, Carlo Garavagno, Beppe Lauria, Loris Marchisio, Carmelo Noto e Luca Pellegrino.

Nulla da dichiarare per il giovane studente Simone Priola (PD), solo uno stage retribuito sul finire dell’anno. Mentre a dichiarare il guadagno minore è Laura Peano (Lega), che ha chiuso l’anno con un’imponibile di 7.732 euro.

Inseriamo, al solo scopo informativo, i redditi annui dei consiglieri non ancora menzionati in ordine alfabetico: Valter Bongiovanni (Lega, 23.800), Giovanni Cerutti, (Cuneo Solidale Democratica, che ha sostituito Marco Vernetti in Consiglio, 31.458), Silvia Maria Cina (capogruppo Movimento 5 Stelle, candidata a sindaco alla prossime elezioni, 23.936), Alberto Coggiola (eletto con i Moderati, ora Fratelli d’Italia, 27.000), Gianfranco Demichelis (Pd, 40.384), Silvano Enrici (Centro per Cuneo, 29.065), Aniello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni, 20.637), Massimo Garnero (Forza Italia, ora Fratelli d’Italia, 38.275 di reddito complessivo), Carla Santina Isoardi (Partito Democratico, 26.026), Manuele Isoardi (MoVimento 5 Stelle, 24.340 euro), Laura Menardi (Grande Cuneo, 36.511), Ivano Oggero (capogruppo di Crescere Insieme, capogruppo, 29.525), Luca Paschiero (Crescere Insieme, 18.999), Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo, consigliere in Provincia per Azione, 22.032), Tiziana Revelli (capogruppo di Cuneo Solidale e Democratica, 27.656), Maria Laura Risso (Centro Per Cuneo, 28.887), Roberta Rosso (Crescere Insieme, nel febbraio 2020 ha sostituito Enrico Arnaudo, 26.075), Alessandro Spedale (Cuneo Solidale Democratica, presidente del consiglio, 37.558)e Sara Tomatis (Partito Democratico, 32.445).

LE VARIAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ELETTI

Tra gli eletti in Giunta, ma anche tra i consiglieri, non ci sono state variazioni patrimoniali rilevanti.

Federico Borgna rimane come cinque anni fa proprietario di un alloggio a Cuneo e a Grisolia, in provincia di Cosenza. E guida un autovettura del 2011. Presidente della Provincia e membro del Cda dell’Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti di Genova. Entrambi senza emolumenti.

Patrizia Manassero è stata senatrice della Repubblica eletta nel 2013. E’ proprietaria di immobili e titolari di azioni in Intesa Sanpaolo, Tiscali e Unicredit. Nel corso del mandato ha venduto una Citroen C2 del 2006.

Cristina Clerico da inizio mandato ha acquistato Volvo XC 40 del 2018. E’ proprietaria di immobili e terreni tra Cuneo, Acceglio e Cigliè.

Davide Dalmasso, proprietario di un fabbricato a Borgo San Dalmazzo e Cuneo, comproprietario di fabbricati a Cuneo e Verona. Possiede il 10% della Beltempo Società Semplice di Cuneo e guida una Mercedes del 2011. Situazione patrimoniale identica a cinque anni fa.

Franca Giordano, proprietaria di un alloggio e un box a Cuneo e possiede l’1% di un’abitazione a Torino. Proprietaria di una Fiat Idea del 2005. Anche per lei situazione identica al 2017.

Domenico Giraudo nell’ultimo anno ha acquistato una Hyundai del 2019. Possiede le intere quote della Motion D Srls unipersonale e il 23,25% del Ping-s Srl. Proprietario di due immobili a Cuneo e di una Peugeot del 2008.

Mauro Mantelli, di cui non è presente l’ultima dichiarazione né eventuali ultime variazioni, è comproprietario di un alloggio in centro Cuneo e di un’autovettura Peugeot 207. Non segnala variazioni patrimoniali.

Paola Olivero è proprietaria di un alloggio a Cuneo, ma non segnala variazioni nel proprio patrimonio nel quinquennio.

Luca Serale ha venduto una Ford Kuga del 2017 per acquistare lo stesso modello più recente di due anni (2019). Stessa cosa aveva fatto a inizio mandato con un’auto del 2015. E’ comproprietario di un fabbricato nel comune di Cuneo.

Marco Vernetti nell’ultimo anno segnala l’acquisto di una Fiat 500 L che si aggiunge alla Fiat Qubo che già possedeva quando era stato eletto.

Variazioni minime anche tra i consiglieri che non andremo a dettagliare.

Segnaliamo il consigliere Umberto Fino che ha il patrimonio più ampio tra gli eletti nel capoluogo, ma rimasto invariato nel quinquennio. Fino è proprietario e comproprietario di abitazioni, pertinenze e terreni a Cervasca, Valmala, Roccavione, Melle, Venasca, Cuneo, Nizza, Torino e una porzione di terreno a Cuglieri, in provincia di Oristano. Possiede un Porsche Carrera del 1984, una Panda e una Mitsubishi Pinin, ed è titolare di azioni Fiat (Stellantis) e quote di partecipazione a società come Fisienergia Srl, Aurora Srl e Valentina 95 Srl. Come lo era nel 2017, prima dell’elezione in consiglio con Centro per Cuneo.

I PATRIMONI DEI CANDIDATO A SINDACO NEL 2022

Quattro, al momento, le persone che si candideranno alle elezioni 2022 come sindaco e che hanno seduto in sala consigliare negli ultimi cinque anni e di cui è quindi visibile la situazione patrimoniale quinquennale.

Silvia Cina possiede immobili a Cuneo e ha in comproprietà un fabbricato a Rocca De’ Baldi, un terreno a Bagnolo Piemonte, una casa con cortile a Vico Canavese, un appartamento a Sanremo e un capannone a Peveragno. Nessuna variazione in cinque anni.

Luciana Toselli ha l’incarico di direttore sanitario presso la Casa di Riposo “Casa Famiglia”, dalla quale riceve 6.300 euro annui per 12 ore mensili. E’ proprietaria di alloggi a Cuneo e terreni a Peveragno. Anche per lei nessuna variazione patrimoniale dal 2017.

Patrizia Manassero della cui situazione patrimoniale abbiamo già dato conto.

Beppe Lauria la cui documentazione patrimoniale non è al momento consultabile (nel primo documento presentato a inizio consigliatura risulta un Pdf che rimanda "alla dichiarazione 2016”, non più visibile sul portale del Comune. Nell’ultimo quinquennio ha acquisito azioni in Risanamento Spa e Tiscali. Ha venduto una moto Honda 650 e una Harley Davidson.

Non presenti nell’attuale Consiglio Silvio Bessone e Giancarlo Boselli, tra quanti hanno già comunicato l'intenzione di correre per la carica alle prossime elezioni comunali.