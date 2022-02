I due anni di covid della Croce Rossa di Mondovì a fianco dei più fragili

Due anni a fianco dei più fragili, per abbattere insieme tutti quei 'muri' che il covid ha creato: la distanza, la solitudine.

La Croce Rossa di Mondovì ha affrontato la pandemia passo dopo passo, senza mai perdersi d'animo, con mente lucida, mettendo sempre al primo posto le necessità della comunità, anche quando le indicazioni e le informazioni su come gestire l'emergenza covid erano ancora poche.

La presidente, Lina Turco, che ha iniziato a ricoprire il suo incarico poche settimane prima dello scoppio della pandemia, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono battuti sul campo per aiutare le persone in questi due anni durissimi.

"La situazione ci ha colti alla sprovvista, come è successo credo a tutti" - ha spiegato la presidente nel pomeriggio mercoledì 23 febbraio - "ma non ci siamo mai dati per vinti, abbiamo lottato e siamo rimasti uniti e anche oggi il nostro impegno continua perché, purtroppo, non siamo ancora usciti dalla pandemia. Sono stati due anni pesantissimi, segnati anche da momenti drammatici come l'evacuazione della casa di riposo di Villanova Mondovì, ma c'è stata anche tanta solidarietà e collaborazione con il personale sanitario dell'Asl e con i commercianti e la popolazione".

La CRI monregalese (con le sedi locali di Villanova, Morozzo, San Michele, Niella Tanaro e San Giacomo) in questi due anni di covid ha saputo affiancare al meglio gli interventi di emergenza a quelli del sociale, promuovendo attività come il "Tempo della gentilezza": servizio per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio alla persone più fragili, che ha avuto un ottimo riscontro grazie alla stretta collaborazione fra Volontari e Crocerossine, coordinati dal responsabile del “Gruppo giovani”, Giuseppe Bessone e dall’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, Anna Maria Scarciglia.

Gli operatori della Croce Rossa, però, hanno saputo essere prima di tutto garanzia di umanità, nonostante tutte le privazioni che la pandemia ha imposto ai rapporti interpersonali, facendo anche da "ponte di comunicazione" tra gli anziani e i loro parenti, lontani e impossibilitati a far loro visita.

"I giovani sono stati una risorsa immensa" - aggiunge la presidente Lina Turco -"quasi incuranti dei pericoli, non si sono mai tirati indietro".

Dopo le prime fasi della pandemia, il lockdown, la Croce Rossa è scesa in campo anche per la sensibilizzazione alla campagna vaccinale, prestando, fin dal primo giorno, servizio negli hub vaccinali. I volontari, però, sono anche stati in più casi a fianco delle aziende, dando supporto per le operazioni di triage per la misurazione della temperatura, così come per il corretto e sicuro svolgimento degli esami di Stato nelle scuole superiori.

"Sono stati due anni pesanti che ci hanno comunque fortificati. Abbiamo perso tre colonne portanti della nostra famiglia, Viviana, Maura e poi Raffaele. Il nostro affettuoso pensiero è rivolto a loro per tutto quello che hanno fatto per la Croce Rossa. Ringrazio poi tutte le famiglie dei volontari che hanno accettato di sopportare tante assenze da parte dei propri cari in favore della comunità. Grazie poi a tutti coloro che hanno creduto nella Croce Rossa, dalle istituzioni, ai commercianti, all'Asl e a tutti i miei collaboratori. Di sfide ne abbiamo ancora tante da affrontare, ma uniti riusciremo a vincerle".

La CRI di Mondovì intanto ha portato avanti anche la parte formativa, adattandosi alle necessità attuali, e dando la possibilità di accedere anche a corsi online. L'augurio per il futuro è che ci possa essere continuità tra chi sceglie di diventare volontario, una figura che non si occupa solo di situazioni emergenziali, ma in azioni di supporto ai cittadini davvero a 360° e che tutti continuino i gesti di sostegno che non sono mai mancati neanche in pandemia.