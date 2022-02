Luci a Mondovì Piazza accese per il Carnevale: "Per regalare un sorriso in questi momenti drammatici" [FOTO]

Si è aperto ufficialmente ieri, giovedì 24 febbraio, il Carnevale di Mondovì.

Un'edizione diversa, ancora segnata dalla situazione pandemica, che non prevede quindi sfilate o carri per le vie di Breo, ma piccoli momenti di condivisione con i cittadini: dal "Giga Moro" che si sposterà per le vie della città, al museo a cielo aperto con i "ciciu" e il mapping di "Luci a Piazza" (LEGGI QUI), svelato ieri sera.

Sono state molte le reazioni sui social rispetto alla decisione di "festeggiare" il Carnevale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

"Era proprio il caso?" - si chiedono alcuni.

La risposta è arrivata dal sindaco Paolo Adriano e anche dal Moro, Guido Bessone. Prima dell'accensione del mapping, entrambi hanno spiegato: "La decisione di non annullare gli eventi in programma è stata dettata dalla volontà di regalare un sorriso, un momento di spensieratezza ai bambini e anche agli adulti. Un'occasione per distrarre la mente, seppur per un momento, dalla crisi sanitaria che ancora stiamo vivendo e dell'orrore della guerra, senza rimanere indifferenti al dramma che si sta consumando vicino a noi".

Alla presenza della corte e della Bela, Giulia Caprifichi, sono state accese le luci sui palazzi di Piazza Maggiore.

Il nuovo mapping è un omaggio al progetto "VisitPiazza" e alle bellezze del monregalese: la ceramica, le mongolfiere, la torre del Belvedere e il Santuario di Vicoforte, con un richiamo al Carlevé, grazie a maschere, chiavi e martello, simboli del Moro.

La nuova mappatura, visibile ogni sera dalle 18.30, durerà fino al 30 aprile.