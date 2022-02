"Le guerre non hanno vincitori. Dobbiamo riconquistare la pace": l'appello di Borgna da Bruxelles

"Rammentiamo le parole di Filippo Turati: ‘Si vis pacem para pacem’: le guerre non hanno vincitori e noi tutti, oggi, siamo chiamati a conquistare la pace con l’impegno della solidarietà concreta dell’aiuto umanitario verso chi soffre e quanti hanno bisogno del nostro aiuto".

Si conclude così il post Facebook che il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna ha pubblicato nella tarda mattinata di oggi (venerdì 25 febbraio). Borgna si trova, oggi, al Comitato Europeo delle Regioni di Bruxelles per un incontro sullo sviluppo economico, occasione anche per discutere tra amministratori di enti locali in merito a ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina.

Ieri, il sindaco ha condiviso l'appello di ANCI rispetto all'inizio delle ostilità: "A tutti i sindaci ucraini, alle loro comunità, ai cittadini, vittime innocenti di uno degli eventi più drammatici della storia recente dell’Europa va la solidarietà dell’Associazione nazionale dei Comuni e di tutti i sindaci italiani. L'Anci condanna in maniera ferma e decisa l’attacco russo. Non ci possono essere giustificazioni davanti ad azioni di questo tipo. Il nostro auspicio è che la diplomazia possa tornare presto a far prevalere lo strumento del dialogo per fermare il conflitto e ripristinare la sovranità nazionale. Dal canto nostro, saremo nei prossimi giorni insieme ai vescovi e ai sindaci del Mediterraneo a Firenze per condividere la preghiera e il messaggio di pace di Papa Francesco, nell’ambito dell’evento Mediterraneo Frontiera di Pace".

"Nella Costituzione della nostra Repubblica sta scritto che 'L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali' - aggiunge Borgna nel post odierno - : da ciò la nostra condanna contro ogni azione militare. Oggi come Comitato Europeo delle Regioni chiediamo alla Russia l’immediata cessazione di ogni violenza contro l'Ucraina. Contestualmente auspichiamo una presa di posizione di condanna unanime di tutte le Regioni e città dell’intera Europa a sostegno del diritto internazionale palesemente violato".