L’Unione del Monviso gestirà per Saluzzo gli appalti dei fondi Pnrr

Un nuovo tassello di una politica di area vasta.

Lo hanno siglato, da un lato, la Città di Saluzzo e, dall’altro, l’Unione montana dei Comuni del Monviso.

Oggetto della nuova collaborazione tra i due Enti, presentata stamane (venerdì), nella sala rossa del Municipio saluzzese, la Cuc, centrale unica di committenza.

Un organo che gestisce gare d’appalto per conto di più Pubbliche Amministrazioni. La Cuc è l’organismo previsto nel codice degli appalti che si occupa delle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture.

Un organo che un tempo era obbligatorio (infatti anche la Città di Saluzzo ne aveva una). E che poi, col tempo, è passato “facoltativo”. Salvo poi tornare indispensabile e fondamentale per gestire la partita dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sul Pnrr Saluzzo, con diverse progettualità, sta portando a casa ingenti finanziamenti. Ecco quindi palesarsi la necessità, per l’Amministrazione guidata dal sindaco Mauro Calderoni, di avere a disposizione una Cuc che gestisca l’affidamento dei lavori pubblici.

“La nostra Cuc è stata sciolta. – ha spiegato in conferenza stampa il sindaco – Abbiamo ritenuto di non costituirne un’altra, per questo frangente, e ci siamo quindi guardati attorno: la Cuc dell’Unione dle Monviso è ben strutturata ed efficiente, e quindi abbiamo chiesto al presidente Emidio Meirone di poterne usufruire, sia per la Città di Saluzzo che, in subordine, per il Consorzio servizi, ecologia e ambiente. Il tutto, va rimarcato, finalizzato ai fondi Pnrr”.

E dalla Val Po è arrivata piena e totale disponibilità.

“La Cuc – ha detto il presidente Meirone – è un organo che esiste e che funziona, nella nostra Unione, grazie al direttore Paolo Goldoni, al funzionario responsabile Andrea Caporgno. È un organismo già precostituito.

Abbiamo l’opportunità di collaborare con Saluzzo e di cercare di portare avanti progetti Comuni, laddove il Comune o l’Unione, da soli, non ce la farebbero. Non è piaggeria, devono capirlo anche altri Comuni.

Per le forze che abbiamo, daremo una mano a Saluzzo, sui progetti PNRR, e allo CSEA. Ci sono già state diverse riunioni con funzionari e responsabili. Questa è una volontà politica espressa da anni di collaborazione, specie su tutti i progetti di area vasta. Saluzzo mette molto del suo, e se per una volta possiamo essere noi a scoccare la freccia siamo ben contenti. Nessuno rimane da solo.

Sono ben felice di collaborare con Saluzzo, come è stato ribadito dall’ultima Giunta dell’Unione. Spesso siamo qui a chiedere, e non a dare: questo sia un piccolo contributo in un’ottica più grande, che mai come in questi anni è stata rafforzata. Basti vedere ciò che è tornato sul territorio”.

Il presidente Meirone ha poi snocciolato qualche numero, per far comprendere quanto la Cuc dell’Unione del Monviso funzioni bene, su tutti i 4 milioni di euro di opere sull’edilizia scolastica, proprio nel suo Comune, Sanfront.

Per poi mettere al centro la professionalità e la capacità dei funzionari: “Tutto passa da loro. È facile chiudere un accordo politico, ma poi è meno facile tradurlo a livello tecnico”.

Dello stesso avviso, per quanto riguarda la collaborazione tra enti, su larga scala, il sindaco Calderoni: “Mentre tutto il mondo assume atteggiamenti centrifughi, è importante infondere un ulteriore messaggio di cooperazione. Il saluzzese cerca ogni occasione e ogni opportunità per rafforzare i rapporti e le sinergie a livello politico-amministrativo.

Il Pnrr è una grande opportunità per le comunità. Proprio per questo, l’Unione del Monviso si è messa a disposizione dal punto di vista tecnico, su mandato del presidente. Il nostro segretario e il direttore dell’Ente montano hanno lavorato con gli uffici tecnici per capire come realizzare questa convergenza”

Come ha spiegato, tecnicamente, il direttore dell’Unione, Paolo Goldoni, alla Cuc sarà quindi “trasmessa dagli uffici la documentazione che serve per effettuare la gara di appalto: capitolati, disciplinari, requisiti. La Centrale unica di committenza, poi bandirà la gara e effettuerà la procedura. Seguirà l’iter fino all’affidamento definitivo, per poi ritrasmettere tutto agli uffici, che a loro volta procederanno alla stipula del contratto e alla gestione dell’esecuzione dell’appalto”.

“Le Cuc sono state istituite – ha ancora detto il segretario comunale di Saluzzo, Paolo Flesia Caporgno – con l’obiettivo di ridurre il numero di stazioni appaltanti. Secondo il legislatore ce ne sono troppe.

Il discorso è andato avanti qualche anno, poi è stato sospeso 3 anni fa. Ora l’obbligo è stato reintrodotto per i progetti Pnrr. Ma il Governo è al lavoro per una normativa che dirà quali Enti pubblici possono fare da stazione appaltante”.

Saluzzo, così è stato stabilito, riconoscere all’Unione un “quantum” economico per la collaborazione: “Ci verrà incontro economicamente – ha detto Meirone – dal momento che impegnerà i nostri funzionari e i nostri uffici”.

“Mentre in molti pensano che ognuno debba farsi le proprie cose – ha ancora detto Calderoni – noi cerchiamo di mettere insieme l’esistente. A dimostrazione che la buona politica si trova anche in Valle Po, senza essere obbligati sempre ad andare… altrove”.