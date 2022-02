"Non siamo pacifisti. Siamo contro le guerre": a Cuneo più di 200 persone hanno manifestato per l'Ucraina [FOTO E VIDEO]

Erano più di 200, oggi 25 febbraio, le persone che si sono radunate a Cuneo, in piazza Audiffredi, per dire: "Non siamo pacifisti. Siamo contro le guerre", riprendendo ciò che sempre ha sostenuto Gino Strada, il fondatore di Emergency. L'iniziativa è stata organizzata dalle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil.

In modo forte e chiaro, la piazza ha condannato l'attacco dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Un attacco che significa bombe, morte di civili, distruzione e odio. Erano presenti tanti sindacalisti con le bandiere, ma anche tanti cittadini, muniti di cartelli.

In piazza anche Marianna e Tamara, entrambe dell'Ucraina ed entrambe in Italia da qualche anno. Marianna, 26 anni, è preoccupata per la sua famiglia, che vive nell'ovest del Paese. E poi Tamara, che ha una figlia di 27 anni a Kiev. E' riuscita a scappare, ma la preoccupazione è tanta. "Lì ci sono tutti i miei amici", ci dice.

In piazza hanno preso la parola in tanti: dal segretario provinciale della Cgil Davide Masera ad Ughetta Biancotto presidente ANPI a Fabio Panero di Rifondazione Comunista a Mauro Mantelli, assessore di Cuneo.