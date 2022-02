Prevenzione andrologica all’IIS “Vallauri” di Fossano

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha rilevato un aumento significativo in questi ultimi anni dell’infertilità maschile. Nell’età giovanile le patologie andrologiche, anche quelle piuttosto semplici, se non trattate per tempo possono causare problemi di infertilità nell’età adulta. Per questi motivi, in collaborazione con l’ASL CN1, l’istituto di istruzione superiore fossanese “Giancarlo Vallauri” ha offerto una importante formazione agli studenti per consentire loro diagnosi preventive, se del caso, e la programmazione di eventuali interventi risolutivi.

A tale scopo, in questo venerdì 25 febbraio 2022, è intervenuto il Dott. Ivano Morra, primario di Urologia dell’Ospedale S. Croce di Cuneo, con la sua équipe, che ha efficacemente presentato tutte le possibili patologie a cui fare attenzione, dando concrete indicazioni di prevenzione e attenzione, rispondendo in seguito con puntualità e chiarezza alle numerose e serie domande degli studenti. Il "Vallauri" ringrazia di cuore il dipartimento di Urologia cuneese per questo prezioso e vitale lavoro di prevenzione.