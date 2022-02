Dronero, seconda giornata di sciopero alle Falci. Lavoratori chiedono un incontro al sindaco

Seconda giornata di sciopero oggi (venerdì 25 febbraio) a Dronero per i lavoratori delle Falci. Come già ieri, anche questa mattina, dalle 8.30 alle 9 e dalle 10 alle 10.30, i dipendenti della storica azienda produttrice di utensili per l'agricoltura si sono riuniti fuori dallo stabilimento di via Cuneo.



"È dura lavorare qui se non si ha la passione – raccontano i lavoratori -. Questo mestiere ti prova fisicamente, non è facile. Io però non riuscirei a fare nient'altro, mi piace, è la mia vita. Qui siamo una famiglia, voglio che si sappia. Ci tengo tanto".



Sono necessari ben 26 passaggi per arrivare a realizzare una falce e ogni reparto ha compiti e responsabilità precise. Un lavoro quotidianamente a contatto con forni che superano i 900 gradi e con la necessita di proteggere l'udito. Collaborazione, accuratezza e attenzione i valori fondanti, tramandati nel tempo e che ancora oggi fanno eccellere in qualità l'azienda.



Ma la competitività del mercato vede nel prezzo, più che nella qualità, l'elemento importante. Così le difficoltà dell'azienda, risalenti non soltanto all'ultimo periodo, in questo momento difficile gravano non poco. Così la decisione da parte dei dirigenti, con la disdetta degli accordi presi nel corso della sua storia con i sindacati, in particolare di quello risalente al 1954 che prevedeva premi sul salario dei lavoratori.



"Anche per loro non dev'essere facile – dicono le maestranze riferendosi ai dirigenti -. Noi però siamo preoccupati e comunque le spese le abbiamo anche noi, abbiamo bisogno del lavoro e dei soldi. Questo non significa non comprendere le loro difficoltà, soltanto però ci auguriamo che davvero venga fatto tutto il possibile".



Emerge un profondo legame con l'azienda. E di legame ha parlato anche Andrea Romano, che della Falci presiede il consiglio di amministrazione e rappresentante legale dell'azienda di Dronero: nelle sue dichiarazioni ha tenuto a sottolineare l'impegno per garantire il futuro delle Falci e a mantenere tutte i posti di lavoro.



Lo sciopero sta continuando anche in queste ore del pomeriggio (dalle 15 alle 15.30 e dalle 17 alle 17.30). Presenti anche oggi Bruno Gosmar, segretario provinciale generale della Uilm, e Pierandrea Cavallero della Fiom.



I sindacati comunicano di aver chiesto un incontro con il sindaco di Dronero Mauro Astesano, per confrontarsi sulla difficile situazione.