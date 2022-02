Ucraina, Chiara Gribaudo chiede "risposta unita e solidale contro l'aggressione russa"

"L’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, nel cuore dell’Europa, apre la più grave crisi del nostro continente dalla Seconda guerra mondiale. Serve una reazione determinata e coesa di fronte a questo atto bellico, lanciato nonostante tutti gli sforzi diplomatici di queste settimane. È il momento della chiarezza e dell’unità, nel nostro Paese, nell’Unione Europea e nell’alleanza atlantica. Alla violazione della sovranità dello stato libero ucraino sono state decise delle sanzioni durissime nei confronti della Federazione russa. È importante però avere una strategia comune volta a massimizzarne l’efficacia e ad attenuarne gli effetti negativi per le nostre economie. In particolare il caro energia, che vede l’Italia particolarmente esposta".



Parole dell'onorevole borgarina Chiara Gribaudo, che commenta la terribile situazione delle ultime ore in Ucraina. "Come affermato dal presidente Draghi in Parlamento stamattina, è essenziale per il nostro Paese diversificare le proprie fonti energetiche ed eliminare gli ostacoli burocratici che rallentano gli investimenti in sorgenti sostenibili e rinnovabili - prosegue Gribaudo - . La riduzione della dipendenza del nostro Stato dall’importazione di energia deve essere in cima all’agenda di governo".



"Ma l’emergenza non è solo militare ed economica. Lo ha ricordato il segretario PD Enrico Letta: servono aiuti concreti all’Ucraina per difendersi ma anche a chi dalla guerra sta cercando di scappare. Occorre quindi creare quanto prima dei corridori umanitari per gli sfollati e monitorare la situazione degli italiani presenti in Ucraina al fine di tutelarne l’immunità".



"Ciò che sta accadendo ci lascia increduli e sgomenti. A esser sotto attacco non è soltanto l’Ucraina ma i nostri principi di libertà, democrazia e cooperazione, che hanno dato alle nostre democrazie il più grande periodo di pace e prosperità della storia. Per questo ora abbiamo tutti quanti il dovere di rimanere compatti contro la guerra e solidali con il popolo ucraino" conclude l'onorevole.