Un pensiero del sindaco di Fossano al popolo ucraino e ai 17 concittadini di origine ucraina

"In queste terribili ore segnate dall’attacco russo all’Ucraina si è avviata una crisi che coinvolge tutta l’Europa. Desidero quindi esprimere tutta la vicinanza della nostra Città al popolo ucraino ora in una situazione disperata e drammatica che ci riempie tutti di angoscia e di preoccupazione. Lo sconcerto generato dall’invasione della Russia riportano in Europa le ombre del male che in passato hanno attanagliato e procurato immenso dolore nel nostro continente. Un percorso di violenza e aggressione non accettabile e tollerabile a cui non si può rimanere insensibili e indifferenti. Stiamo vivendo dei momenti cruciali e dobbiamo con forza fare appello e sostenere la via diplomatica per difendere la libertà e la democrazia.

Un arresto immediato delle operazioni militari e l’apertura di un tavolo di dialogo sono l’unica strada per riportare la pace in una terra travagliata e spero con tutto il cuore che questo avvenga il prima possibile.

Una Preghiera per le vittime ed un pensiero di conforto ai 17 concittadini di origine ucraina".

Il sindaco di Fossano

Dario Tallone