Verde pubblico: ad Alba pronta la gara con la novità dell'appalto biennale

La cura del verde nelle città è un aspetto molto importante per la vivibilità dei centri urbani. Ad Alba il Comune, dopo le difficoltà dello scorso anno, in cui la gara d’appalto da 200 mila Euro andata a vuoto, ha deciso di apportare novità.

La Giunta ha approvato il nuovo piano per la manutenzione del verde cittadino passando ad una proposta biennale per la gestione dei circa 370 mila m² di terreno tra spazi verdi, aiuole, prati pubblici.



La nuova gara viene illustrata da Massimo Reggio, assessore ai lavori pubblici di Alba che afferma: «La novità sta nella proposta di un piano biennale per il 2022 e il 2023 così da garantire alle ditte una maggior continuità di lavoro. Crediamo che questo possa portare ad un maggior incentivo a partecipare alla gara per aggiudicarsi una mansione più lunga nel tempo».



I molti metri quadrati da curare hanno portato alla divisione della manutenzione in due tronconi, come già proposto l’anno passato: «La suddivisione, prosegue Massimo Reggio, è stata fatta per agevolare il lavoro. Il primo troncone include il verde presente nel centro storico, in corso Langhe e corso Cortemilia, in viale Cherasca e zone limitrofe. Il secondo invece interessa corso Europa, corso Piave, via Ognissanti, via Vivaro, San Cassiano, ed il neo quartiere di viale Masera».



A livello di cifre si parla di ben 900 mila Euro stanziati dal Comune per il biennio: «L’investimento totale, conclude l’assessore, include non solo la manutenzione del verde, ma anche manutenzioni specifiche su aiuole fiorite, roseti, punti con i fiori, che sono servizi extra fuori gara. Si parte da una base d’asta di 106 mila Euro a comparto, per un appalto che si aggira sui 425 mila Euro, esclusi gli interventi extra di cui parlavo prima».