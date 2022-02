Bra ha detto addio all’ex bancario Adriano Maccagno, il suo sorriso si è spento per sempre a 65 anni

Il suo sorriso aperto rimarrà nel cuore dei tanti che l’hanno conosciuto. Si è spento nei giorni scorsi Adriano Maccagno, ex bancario di Bra, già consigliere comunale. Avrebbe compiuto 66 anni il 26 febbraio.

La notizia è stata accolta con profondo dolore in tutti gli ambienti dalla BCC, oltre che dalle Acli Provinciali di Cuneo e dalla sede zonale Acli di Bra, in lutto per un professionista di elevate qualità che esprimeva nel lavoro con responsabilità e serietà. Allegro, gentile, disponibile, era inoltre apprezzato per la generosità, la dedizione agli altri e, soprattutto, per l’attaccamento alla famiglia, l’amore di tutta una vita.

Tanti amici e colleghi si sono stretti ai famigliari, a dimostrazione dell’affetto e della stima che circondavano l’uomo. Tra i messaggi di cordoglio, c’è quello del giornalista di lungo corso Gian Mario Ricciardi, con il quale Maccagno aveva cordialissimi rapporti. “C’era con noi una bella persona: Adriano Maccagno. Non c’è più. Con lui e suo fratello Tonino abbiamo vissuto gli anni più belli della nostra gioventù e spesso non avevamo le 150 lire per un litro di benzina. Lui, sempre sorridente dietro i suoi baffi vagamente sornioni, noi sbarbatelli come ‘Amici miei’. Che bello! Sono stati anni di autentiche passioni con la curiosità e lo stupore. I sogni, le illusioni. Poi la vita, il lavoro, la famiglia. Per lui, come per me la famiglia è stato tutto: la moglie Maria, le figlie, i nipoti. E, il tutto mescolato con la passione per la gente di Roreto di Cherasco, Bra, Bandito. Quante battaglie per gli altri, per l’azzurro, il sole, la genuinità.