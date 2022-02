E' morto a 66 anni Valentino Menardo, il medico che portò la terapia del dolore al Santa Croce

Lutto nel mondo della sanità cuneese. È scomparso nella notte Valentino Menardo, 66 anni, a lungo responsabile del Centro di algologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Originario di Dronero, viveva nel capoluogo. I suoi studi lo avevano portato a specializzarsi sulla terapia del dolore: fu proprio lui a portare le cure palliative in Granda. Negli anni '90 fu tra i fondatori dell’Adas Cuneo, Assistenza Domiciliare ai Sofferenti, la cui mission prevede lo studio, la promozione, l’organizzazione e l’attuazione delle forme di assistenza domiciliare, dirette ad alleviare il dolore e a migliorare la qualità del fine vita. Ne era anche vice presidente.

Lo ricorda il dottor Emanuele Salvini, consigliere Adas: “È stato colui che ha dato vita al centro di terapia del dolore al Santa Croce, che ha fatto nascere l'idea di un ospedale senza dolore. Ha speso tutta la vita per il sollievo dei malati, in particolare dei pazienti oncologici. Con la dottoressa Mariangela Brunelli Buzzi ha fondato l'Adas e ha portato le cure palliative a domicilio, prima ancora della legge 38. Fu all'epoca un'opera pionieristica. Lo ricordo per la sua grande umanità, si è speso tanto per i pazienti”.

Lascia la moglie Daniela Ghio, i figli Simona e Nicola e i cinque nipoti. I funerali saranno celebrati domani, sabato 26 febbraio, alle 14.30 nella parrocchia di Dronero.