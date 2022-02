Nascose la spesa nella borsa e non pagò. Risarcito il danno, il giudice la assolve

Nascose la spesa nella borsa e non pagò. I.M., una cittadina italiana, venne ‘beccata’ in flagrante, una volta superate le casse, dall’addetto della sicurezza di un supermarket di Carrù.

Formaggio Grana Padano, gorgonzola, pancetta, una bottiglia d’olio, della salsiccia fresca, un salame, alcuni spiedini e una pianta con un vasetto di prezzemolo: questi i proventi del “bottino” derivanti dal furto avvenuto nel 2019. Denunciata, la donna si trovava sotto accusa al Tribunale di Cuneo.

Il supermarket aveva ottenuto il risarcimento del danno per 200 euro. Per questo motivo, il giudice ha pronunciato il non luogo a procedere per estinzione del reato derivato dalla condotta riparatoria.