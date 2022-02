Come vendere l'oro: 5 consigli che devi assolutamente considerare

Come vendere l’oro in sicurezza? Molti di noi hanno dell’oro in casa che non usano più o che magari vogliono vendere per un investimento: è una scelta sempre sensata, anche in base all’andamento della quotazione dell’oro, che non va assolutamente sottovalutata. Il problema principale della vendita del proprio metallo prezioso è sempre lo stesso: a chi rivolgersi per ottenere la massima valutazione ed evitare truffe?

Navighiamo non nell’oro in questo caso, ma in uno dei settori più delicati, quelli del Compro Oro, a cui dobbiamo rigorosamente affidarci solo nel momento in cui sono certificati. Per chi ha fatto un investimento nell’oro, recuperare la somma iniziale è il minimo: ci si aspetta anche una valutazione superiore. Affinché questo avvenga, non perdere mai di vista cinque consigli preziosi e valuta Marangi Compro Oro .

Verifica il peso dell’oro e controlla la pesatura in negozio

Fin troppe persone danno poca importanza al peso dell’oro, quando invece, insieme alla quotazione, è a dir poco un perno fondamentale per comprendere quanto dovremmo ricevere. La pesatura dell’oro è uno dei passaggi essenziali: possiamo anche farla nella nostra casa. Il passaggio è semplicissimo e ci occorre una bilancia da cucina digitale, che ormai tutti abbiamo nelle nostre abitazioni. Ovviamente, considera se ci sono delle gemme o pietre preziose, che non rientrano in alcun modo nella pesatura reale dell’oro. Appunta il peso: dal tuo Compro Oro potrai in seguito verificarlo e non rimanere così “fregato”.

Informati sul prezzo sulla quotazione dell’oro

Qual è la quotazione dell’oro? Molti di noi non sanno che viene “fissata” due volte al giorno a Londra, mediante un’operazione specifica che si chiama fixing oro. La quotazione dell’oro è soggetta a innumerevoli fattori, tra cui domanda e richiesta. In genere, dobbiamo dire che ci troviamo di fronte a un metallo prezioso che non conosce crisi e che è considerato tra i cosiddetti beni rifugio . Per fortuna, esistono parecchi siti di economia e finanza che possono suggerirti nell’immediato la quotazione reale e attuale dell’oro: bastano pochi minuti e di certo ti sentirai più tranquillo una volta andato dal Compro Oro.

Controlla i documenti e l’atto di compravendita dell’oro

La sicurezza e la protezione durante la vendita dell’oro usato sono alla base. Sì, non possiamo minimamente vendere il nostro oro a qualcuno che non ci mette nelle condizioni di poterci fidare. Uno dei primi passaggi che di solito richiede un Compro Oro è il documento di identità e codice fiscale. In poche parole, si procede con l’identificazione e solo in seguito si registra l’operazione, momento nella quale riceverai il cosiddetto atto di compravendita. Sul documento sono presenti i tuoi dati, i dati del venditore, la quantità dell’oro venduto e anche il valore.

Diffida dai pagamenti in contanti oltre una determinata soglia

Naturalmente, un’operazione importante come la vendita dell’oro deve essere certificata e controllata. Il tracciamento della transizione è importante, anche e soprattutto per evitare di ricevere una sanzione. Oltre una certa somma, per la legge anti-riciclaggio, è poi impossibile pagare in contanti. Pertanto, a meno che non si tratti di una cifra molto bassa, è essenziale che il tutto avvenga attraverso una tracciatura bancaria. Diffida assolutamente, poi, da chi si rifiuta di farlo: è molto meglio portare il tuo oro altrove, per salvaguardare la tua strategia di investimento .

Vai in un Compro Oro iscritto alla Banca d’Italia

La compravendita di oro usato è soggetta ad alcuni importanti punti, dettati dalla Legge. Per esempio, il Decreto Legislativo 92 del 05/07/2017 indica che c’è effettivamente un limite di pagamenti in contanti, così come l’obbligo di ricevuta dettaglia al cliente, scattare foto degli oggetti dei gioielli da differenti angolazioni. Chiaramente, il Compro Oro deve essere iscritto alla Banca d’Italia per effettuare l’operazione, così come all’OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori.

A tal riguardo può di certo fare la differenza rivolgersi al servizio offerto da Marangi Compro Oro, che è uno dei migliori in Italia e sul territorio laziale.

Il loro personale è specializzato nella valutazione reale e vantaggiosa per il cliente: la quotazione è sempre in vista, e i pagamenti immediati in contanti fino ai limiti previsti dalla Legge, oltre che ricevere la copia della transazione.