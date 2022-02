Visure on line a Roma e per tutto il territorio italiano, ecco come

Come fare le visure on line Roma? Meglio arrangiarsi o rivolgersi a un esperto? Sono possibili entrambi i modi ma per sicurezza, visto la sensibilità dei dati esposti, è meglio chiedere un consulto a un professionista esperto.

A meno che la persona non sia avvezza a usare il computer e navigare fra le pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate. E’ proprio questo, infatti, il sito per registrare le formalità relative al mondo dell’edilizia.

Cosa sono le visure on line Roma?

Le visure sono una serie di documenti, in questo caso specifiche per il comune di Roma, che raccolgono i dati relativi alle mappe, alle planimetrie, alle possibili ipoteche e altre formalità legate agli immobili personali o pubblici.

Per consultare questi documenti, attualmente digitalizzati , possiamo rivolgerci a un geometra o direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate. Al suo interno troveremo la banca dati ipotecaria e catastale di tutto il comune di Roma e, in una visione più ampia, di tutta Italia (sono escluse le province autonome di Trento e Bolzano).

Si possono consultare le visure catastali degli immobili anche se non sono in nostro possesso e, più in generale, possiamo visualizzare e richiedere in via telematica:

attraverso gli identificativi catastali le visure storiche o attuali di un immobile (fabbricato o terreno);

le visure attuali per soggetto (titolare di diritti reali);

semplici visure di mappe o planimetrie.

I documenti possono essere scaricati in versione PDF e consultati, conservati o consegnati a un professionista per eventuali lavori o manodopera.

Visure on line Roma fai da te

Qualora volessimo provare a fare delle visure online da soli dovremmo accedere al sito di Agenzia delle Entrate con il codice SPID o la nuova Carta d’identità. Senza questi dati non possiamo registrarci al sito.

In qualche registrazione viene richiesta anche l’email certificata o la PEC e l’utente per procedere deve avere a sua disposizione questo strumento. Se mancano lo SPID e la PEC meglio rivolgersi a un geometra che possa fare le ispezioni al posto nostro.

Il consulto non viene fatto a titolo gratuito ma ha dei costi che variano in base al numero e al tipo di ricerche effettuate. Consente una tariffa scontata del 10% quando la visione viene effettuata in via telematica.

Il pagamento del servizio deve essere fatto esclusivamente con il sistema pagoPA e le commissioni variano in base allo strumento di pagamento scelto in fase di acquisto. Le notifiche di avvenuto pagamento possono arrivare anche a distanza di 24 ore.

Una volta consultati i documenti non bisogna dimenticare che se si vogliono scaricare rimangono disponibili all’utente per un massimo di 7 giorni. Trascorsi i quali è necessario rifare la procedura da capo.

La consultazione online è utile per chi possiede un diritto di proprietà su un immobile e desidera ottenere un’esenzione da tributi, oppure necessita di verificare planimetrie, ipoteche o altre generalità relative al proprio bene materiale, in tempi molto brevi.

Richiedere il servizio da un professionista

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente richiedere una visura catastale direttamente dall’Agenzia delle Entrate non è così semplice. Per questo è meglio rivolgersi a un professionista e, in questo caso specifico, a un geometra.

Il motivo è molto semplice: possiede già tutti gli strumenti per accedere in via telematica e lo potrà fare in modo fluido e rapido. Basterà una manciata di minuti per fare delle visure online a Roma e non sarà necessario nemmeno presentarsi al suo ufficio.

Molti geometri svolgono questa mansione on line e quindi non è necessario presentarsi in ufficio per richiedere un appuntamento. Basta commissionare il servizio per telefono e poi, se proprio non si possiede una stampante o si preferisce avere i documenti cartacei, il geometra li potrà stampare o consegnare una chiavetta di memoria USB con le visure già caricate.