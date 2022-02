A Monticello d’Alba va di scena l’orgoglio locale con il Mercato della Terra di Bra

Appassionati della filosofia Slow Food e della genuinità in tavola preparatevi a tirare fuori la lista della spesa, perché domenica 27 febbraio va di scena l’orgoglio locale con il Mercato della Terra di Bra.

L’appuntamento è in programma, dalle ore 10 alle 16, nei locali di Eataly (Strada Statale 231 Alba-Bra, Zona Industriale, 2), dove sarà possibile fare il pieno di gusto con la ricca offerta, proposta da una selezione di produttori che portano alta la bandiera della biodiversità locale, insieme alla Condotta Slow Food di Bra.

Si potrà fare praticamente di tutto. Conoscere le materie prime, ascoltare i racconti dei produttori, soddisfare curiosità, fare la spesa (of course) e portarsi a casa le eccellenze degli artigiani del gusto, come assicura Slow Food.

Mercato è solo una parola, in rappresentanza di una comunità diventata rete internazionale, come spiega il Fiduciario della Condotta Slow Food, Gianni Milanesio. "Lo scopo è riportare i consumatori a contatto diretto con chi produce e si inserisce in un momento fortemente caratterizzato dall’impegno alla sostenibilità e biodiversità, a partire dalla tavola".

L’asticella, è il caso di dirlo, è stata piazzata bella in alto. Riassumendo, in questo spazio potremo trovare salumi, miele, nocciole e derivati, cosmetici a base di latte di asina, riso e vino, oltre naturalmente all’abbondanza dei prodotti targati Eataly (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui).