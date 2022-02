Elezioni comunali: "Savigliano Domani" diventa lista civica

Dopo la presentazione delle “Priorità per Savigliano” dello scorso novembre, il gruppo di Savigliano Domani ha proseguito su più fronti la propria attività.

Da un lato, parallelamente all’ottimo riscontro della sua seconda uscita pubblica, ha accolto con piacere suggerimenti tematici e strategici provenienti da più interlocutori, alcuni dei quali hanno poi iniziato a partecipare attivamente al progetto, integrandosi appieno nel gruppo.

Dall’altro lato, in vista delle sempre più imminenti elezioni comunali e per cercare di dare un concreto seguito operativo a quanto elaborato in questi ultimi due anni, Savigliano Domani ha deciso di costituirsi in una vera e propria lista civica con cui partecipare alle prossime elezioni amministrative.

“Stiamo lavorando per affinare i punti salienti di quello che giorno dopo giorno sta diventando un vero e proprio programma fondato sulle direttrici già individuate. Siamo una lista civica che nasce da un rodato gruppo di lavoro e cercheremo di candidare persone che rappresentino al meglio e siano in grado di sostenere l’anima e la vision del progetto. Savigliano Domani è aperta al contributo di quanti abbiamo idee e proposte che permettano di raggiungere tale obiettivo”, afferma il coordinatore Alberto Garnero.

A tal fine, Savigliano Domani intende lavorare insieme ad altre espressioni cittadine, siano esse liste civiche o espressioni di partiti nazionali.

“In questi mesi abbiamo incontrato in più occasioni esponenti della politica saviglianese. Nel pieno rispetto delle posizioni di tutti, con alcuni di essi si stanno ponendo solide basi per costruire una proposta comune che possa ridare nuovo lustro alla nostra città ”.