A Busca il sindaco Gallo consegna le chiavi della città alle maschere Micon e Miconetta

Avvio ufficiale del 67° Carnevale a Busca, con la consegna delle chiavi della Città da parte del sindaco, Marco Gallo, a Micon e Miconetta. Gli amministratori hanno ricevuto questa sera, 24 febbraio, l’allegra combriccola, accompagnata dal presidente del Comitato Amici del Carnevale, Davide Marabotto, nel Palazzo del Municipio inaugurando il periodo di maschere, scherzi e coriandoli.

In questi giorni Micon (Ivano Falco) e Miconëtta (Cinzia Garino) con el Panaté (Andrea Fornero), la Bela Panatera (Sonia Sordello), Birichin (Francesco Ghio e Stefano Golè) e Birichine (Roberta Marino e Chiara Vassallo) stanno andando in visita alle scuole cittadine e sabato pomeriggio, 26 febbraio, accoglieranno i bambini in Piazza della Rossa insieme al Margo Arturo per un momento di festa mascherata insieme.

“Grazie a Micon e Miconëtta e a tutto il seguito delle maschere – ha detto il sindaco, Marco Gallo – che ogni anno fanno rinascere, con la loro allegria e spensieratezza, la nostra bella e lunga tradizione cittadina. Buon Carnevale a tutti!”