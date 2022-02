Barge celebra la “Giornata Internazionale della Donna”

Per celebrare degnamente la ricorrenza della “Giornata Internazionale della Donna”, l’Amministrazione Comunale ha deciso di promuovere la realizzazione di una serie di eventi sul territorio comunale.

Martedì 8 marzo , a partire dalle ore 21, verrà proiettato il film dal titolo “Ma come fa a far tutto?” presso il Cinema Comunale di Barge. Questo evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Insieme per… ODV” di Barge.

Domenica 13 marzo presso il Salone “Ludovico Geymonat” sito presso la Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” di Barge, si svolgerà, a partire dalle 18, uno spettacolo-reading musicale dal titolo “Ho scelto te Musa ispiratrice”, a cura dell’attrice cavourese Roberta Belforte, con l’accompagnamento musicale di Magali Gonnet e la partecipazione di Chiara Groppo.

Nella stessa giornata di domenica 13 marzo verrà allestita, presso l’Ala Mercatale, una mostra dedicata all’imprenditoria femminile bargese. La mostra sarà visitabile a partire dalle ore 15.

La sindaca Prof.ssa Piera Comba invita caldamente a partecipare a questi appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, nel rispetto nella normativa anti-Covid-19.