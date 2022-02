Le grandi sonate per fortepiano: al via la rassegna concertistica della scuola APM

Alla Scuola APM riparte la rassegna concertistica annuale con un primo appuntamento dedicato alle tastiere storiche.

Domenica 6 marzo alle ore 18 presso la Sala Verdi della Scuola APM il Maestro Costantino Mastroprimiano eseguirà due grandi sonate del repertorio pianistico, la Sonata Op. 110 in la bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven e la Sonata D. 960 in si bemolle maggiore di Franz Peter Schubert.

Il concerto rappresenta il momento conclusivo della Masterclass dedicata al repertorio del fortepiano che prenderà il via venerdì 4 marzo. Tre giorni di lezioni individuali e collettive focalizzate principalmente sullo studio delle sonate di F. Schubert. Saranno coinvolti giovani pianisti di provenienza nazionale che avranno modo di lavorare con il Maestro Mastroprimiano sullo Steinway presente in APM e sul fortepiano Graf copia Casiglia, l’ultimo acquisto della Fondazione APM che verrà presentato proprio in occasione del concerto.

Costantino Mastroprimiano rappresenta oggi una personalità singolare nel panorama del pianoforte storico . Dopo aver studiato piano e musica da camera con M.Marvulli, Guido Agosti e Riccardo Brengola, decide di dedicarsi allo studio del Fortepiano (pianoforte storico). Conduce masterclass presso importanti istituzioni italiane (Accademia Filarmonica Romana, I Concerti della Normale, Società del Quartetto di Milano, etc.) ed estere.

Ha intrapreso da anni con la Scuola APM una collaborazione didattica nel campo delle tastiere storiche.

L’ingresso in Sala Verdi è libero su prenotazione obbligatoria.