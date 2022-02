Mongolfiere a distanza ravvicinata per l'apertura del Castello della Manta

Due mongolfiere da scoprire nella loro bellezza e nella dimensione tecnica del loro emozionante volo, attraverso le parole di due piloti che da anni, veleggiano su questo mezzo maestoso e solenne, sopra montagne, vallate, città, scoprendo, in modo libero e slow, il fascino dei territori.

L’incontro ravvicinato con le “navi del cielo”, ancorate a terra, sarà un momento di richiamo in occasione della riapertura 2022 del Castello della Manta, che porterà l’attenzione anche sui grandi temi della salvaguardia della terra e del cambiamento climatico, in continuità con il progetto varato lo scorso anno “Vie di Natura e Cultura “ dell’area Mab Unesco biosfera del Monviso in cui è inserito il maniero, bene FAI della Provincia.

Saranno due le postazioni: nel parco davanti al Castello e in via Valerano a Manta (grazie alla collaborazione con il Comune) presso l’area giochi vicino alle elementari.

L’appuntamento è per le 15 di domani, sabato 26 febbraio con l’invito da parte degli organizzatori di percorrere il tragitto, da “una base all’altra”: da Manta verso il castello o viceversa, per ammirare le mongolfiere guardate sempre con stupore, conoscere l’esperienza di questo tipo volo, scoprendone il funzionamento e quanto il suo alzarsi in cielo sia legato al clima. U mondo che si aprirà attraverso le parole di un noto pilota come Paolo Bonanno, sette volte campione italiano della specialità, considerato il maestro dei costruttori di bruciatori di mongolfiera nel mondo e del presidente dell’Aeroclub Mongolfiera Mondovì Giorgio Bogliaccino.

“Meteo e clima sono gli ambienti in cui voliamo– sottolinea il presidente- e il tema è di importanza assolutamente primaria. I nostri palloni volano grazie all’aria calda e non hanno motore. Si muovono grazie al vento. Per un pilota è fondamentale conoscere tematiche come queste che fanno parte tra l’altro della nostra formazione teorica per il brevetto. I cambiamenti climatici hanno un fortissimo impatto sulla nostra attività. Ringraziamo il FAI per averci coinvolto nell’iniziativa".

Un nuovo legame – informano gli organizzatori FAI del Castello della Manta- nell’ottica di guardare ad una eccellenza della provincia di Cuneo, famosa per lo sport del volo in Mongolfiera, con l’occhio verso l’alto dove l’aerostato porta, per riflettere sui temi dell’ambiente e favore della salvaguardia del pianeta.

Il castello della Manta è aperto al pubblico dal 25 febbraio al 31 maggio dal mercoledì al venerdì ore 10 – 18 sabato, domenica e festivi ore 10 – 18. Alte info sul sito.