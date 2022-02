Calcio Serie D: il programma della settima di ritorno, Fossano sul campo della Caronnese

Si gioca la settima di ritorno sui campi del girone A di Serie D.

Sfida particolarmente importante per il Fossano impegnato sul campo della Caronnese: blues a -4 in classifica ma con una partita in meno.

Il Bra ospita il Borgosesia mentre il Saluzzo fanalino di coda fa visita al Casale.

Fischio d'inizio alle 14.30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Borgosesia: Mario Leone di Avezzano

Caronnese-Fossano: Filippo Colaninno di Nola

Casale-Saluzzo: Gabriele Caggiari di Cagliari

Derthona-Pont Donnaz: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

Varese-Imperia: Nicolò Dorillo di Torino

Ligorna-Asti: Giuseppe Sassano di Padova

RG Ticino-Novara: Fabrizio Pacella di Roma 2

Sanremese-Gozzano: Mario Picardi di Viareggio

Sestri Levante-Chieri: Stefano Giampietro di Pescara

Vado-Lavagnese: Angelo Tomasi di Lecce