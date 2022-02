Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “TimeOut”! Ospiti Mila Montani, Camilla Gerosa e Michela Gallizioli

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2 condotto da Matteo La Viola. Titolo della 18^ puntata “Speciale derby”, con la seconda parte della trasmissione dedicata interamente al derby piemontese tra Pinerolo e Mondovì, disputatosi a Villafranca Piemonte questo mercoledì.

Ospite in studio la centrale della Lpm Bam Mondovì Mila Montani. Due i collegamenti previsti, entrambi con altre due centrali: Camilla Gerosa (Hermea Olbia) e Michela Gallizioli (Tecnoteam Albese Como). Oltre alle interviste raccolte in occasione del derby piemontese, sarà trasmessa anche l’intervista con la palleggiatrice della Futura Giovani Busto Arsizio Ilaria Demichelis.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).