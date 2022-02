Splendido ottavo posto per il cuneese Davide Ghio nella 10 km in tecnica classica maschile dei mondiali juniores di sci di fondo in corso a Lygna, in Norvegia.

L'atleta dello Sci Club Alpi Marittime ha dato il proprio contributo grande giornata azzurra con tre piazzamenti nella top ten: quarto Elia Barp, decimo Benjamin Schwingshackl.

La gara è stata vinta dal russo Saveliy Korostelev.