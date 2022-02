Volley A1F. Domenica il super derby Cuneo-Chieri. Alice Degradi: "Hanno pochi punti deboli, sarà una battaglia" (VIDEO)

Grande attesa negli ambienti della pallavolo cuneese per l'elettrizzante derby che domenica sera (inizio ore 19,30, diretta su RaiSport) vedrà protagoniste le ragazze della Bosca S. Bernardo Cuneo opposte alla Reale Mutua Fenera Chieri, in quello che sarà il derbyssimo dell'ottava giornata di ritorno del campionato serie A1 Femminile 2021/2022.

Da sempre esiste una sana rivalità tra le due tifoserie e stavolta i punti in palio potrebbero davvero pesare tanto: in classifica le collinari sono davanti a Cuneo, sesto posto con 29 punti, ed in caso di vittoria piena di fronte al pubblico del palasport di San Rocco, le ragazze di Pistola, ora a quota 25, si porterebbero a -1 nei loro confronti.

A presentare la partita di domenica sera è la schiacciatrice biancorossa Alice Degradi, che abbiamo intervistato al termine dell'allenamento quotidiano e che vi proponiamo nel video a seguire.