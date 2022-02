A Cuneo "cibo in maschera" e un laboratorio di "bugie" con Campagna Amica di Coldiretti

Il fine settimana è vicino e il Mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo si prepara al Carnevale, la festa più colorata e allegra dell’anno.

L’appuntamento “Cibo in maschera” dedicato ai più piccoli (ma non solo) è per domani, sabato 26 febbraio, in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis, a fianco dei Giardini Fresia, per celebrare i dolci della tradizione carnevalesca.

Dalle 10.30 alle 11.30 i piccoli pasticceri si metteranno all’opera cimentandosi con la preparazione di fragranti “bugie” a base di farina e uova Made in Cuneo e ingredienti 100% italiani. A guidarli in questo gustosissimo laboratorio sarà Nicoletta Testa della fattoria didattica “Il Colle della Sambucana” di Villafalletto, aderente alla rete delle aziende agricole Campagna Amica.

“Per bimbi e famiglie sarà un sabato all’insegna del divertimento ma soprattutto del cibo sano, sicuro e di qualità, nei locali del nostro Mercato contadino ricco di eccellenze a Km zero, fresche e trasformate, vendute direttamente dai produttori agricoli” spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica, che aggiunge come l’iniziativa di domani sia anche occasione “per sensibilizzare i consumatori ed evidenziare che è ancora tanto il cibo in circolazione che ‘si maschera’ da italiano”.

Il laboratorio didattico di domani è al completo ma chi fosse interessato alle prossime attività può scrivere un’email a eca.cn@coldiretti.it per chiedere aggiornamenti sulle iniziative in programma al Mercato contadino di Campagna Amica e non solo.