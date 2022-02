A Mondovì niente carri, ma un museo del Carnevale a cielo aperto [FOTO]

Per quest'anno ancora rimandato il tradizionale appuntamento con i carri allegorici e i gruppi mascherati per le vie di Mondovì Breo.

La pandemia ancora non consente un ritorno ai normali festeggiamenti del Carlevè, ma come evidenziato in occasione del nuovo mapping "Luci a Piazza", "alcune attività sono state pensate per regalare comunque un sorriso in questo periodo difficile".

Così il Moro e la Bela e tutta la loro corte hanno accolto il "giovedì grasso" con il cambio di scenografia in piazza Maggiore, il "Giga Moro", quest'anno in versione seduta, sta facendo il giro della città per essere ammirato da tutti.

Nella giornata di oggi sarà possibile vederlo vicino alla fontana “La gòj d'esse a Mondvì”, mentre domani, domenica 27, tornerà nuovamente nel rione di Piazza, continuando a spostarsi anche nei giorni successivi.

Intanto le vie di Breo sono state invase dai "Ciciu": maschere, sculture, cimeli a tema carnascialesco, recuperati e rinnovati, provenienti da carri storici: un vero e proprio museo a cielo aperto, un salto nel tempo per essere avvolti nell’atmosfera del carnevale, ricordata anche dalle vetrine colorate ed addobbate dei negozi monregalesi.

"L’invito - spiega Enrico Natta, presidente Famija Monregaleisa – sebbene in assenza di una vera e propria sfilata, è rivolto a tutti i bambini per una visita in maschera al centro storico di Breo. Nel pomeriggio di sabato 26 febbraio la Corte del Moro vi accoglierà con musica itinerante e divertimento assicurato. Lo spirito del Carlevè continuerà così a vivere in ognuno di noi…".