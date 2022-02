"Grazie per quello che sei stato per tutti noi": a Dronero l'ultimo saluto al dottor Valentino Menardo

A Dronero questo pomeriggio, sabato 26 febbraio, presso la Parrocchia si sono celebrati i funerali del dottor Valentino Menardo. Molti i dottori, colleghi di lavoro e amici. Il sindaco di Dronero Mauro Astesano con il vicesindaco Mauro Arnaudo, e le tante persone che, riconoscenti per il suo operato, hanno voluto essere presenti.



"Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo." Con questo significativo passo della Bibbia, tratto dal vangelo di Luca, Don Giovanni Banchio ha iniziato la cerimonia.



Il dottor Menardi è stato infatti descritto dal parroco di Dronero come un albero buono: i suoi frutti la professionalità, la passione per il suo lavoro e per la vita.



Di quest'ultima lui aveva scelto di occuparsi del momento più difficile, stando accanto alle persone a contatto con la straziante esperienza del dolore. Pioniere della Terapia del Dolore all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, negli anni '90 era stato tra i fondatori dell’ADAS Cuneo (Assistenza Domiciliare ai Sofferenti)



La sua quotidiana esperienza come medico di anestesia, di medico di algologia e di organizzatore delle cure palliative sia in ospedale che a domicilio: da parte del dottor Menardo aveva importanza non soltanto l'aspetto medico delle cure, ma anche quello umano. Profonda da parte sua l'attenzione alle parole, con ammirevole dedizione verso l'altro ed umana vicinanza.



L'amore poi per sua moglie, la dedizione verso i figli ed i nipoti, il legame con Dronero e quella passione per la Valle Maira, in modo particolare per Elva.



"Siamo ciò che facciamo dicevi. Grazie per quello che sei stato per tutti noi". Un commosso applauso prima delle preghiere finali, l'accompagnamento poi del feretro al cimitero per il rito della sepoltura.