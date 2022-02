L'AISM per la Festa internazionale della Donna propone le "erbe aromatiche"

Una Festa della Donna speciale. Sabato 5, domenica 6 e martedì 8 marzo i volontari Aism di tutta Italia proporranno le “erbe aromatiche di Aism”: la confezione in TNT conterrà due piantine con un mix tra rosmarino, timo, maggiorana, salvia, menta e origano, da offrire a fronte di una donazione di 10 euro. Il ricavato andrà a sostegno delle donne con sclerosi multipla. Per questa festa internazionale promuoviamo e diffondiamo il gusto della solidarietà!

Testimonial dell’evento saranno la food ambassador e conduttrice radio Francesca Romana Barberini e lo chef e conduttore TV Roberto Valbuzzi che, insieme ad altri testimonial e influencer, regaleranno idee e consigli su come utilizzare al meglio le erbe aromatiche in cucina. Alla manifestazione è legato il numero solidale permanente 45512 che quest’anno andrà a sostenere lo studio sull’impatto del Covid sulle persone con SM in Italia e il progetto sull’implementazione del Registro Italiano SM e Patologie Correlate.

La Sezione Aism di Cuneo propone diverse modalità per avere le confezioni: si può contattare la sede di via Virginio Allione 4 a Cuneo al 017166398 o al 329/6383868 per prenotare, oppure scendere nei punti di distribuzione con i volontari presenti presso le chiese di Cuneo, Boves, Cervasca, Roccasparvera, Confreria, e Borgo San Dalmazzo (volontari CRI) nei giorni delle Sante Messe.

Nelle Langhe domenica 6 marzo presso le parrocchie di Castiglione Falletto, Gallo Grinzane, Grinzane Cavour, Serralunga, Sinio e Valle Talloria.