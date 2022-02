Monteu Roero pronta ad accogliere quattro famiglie ucraine in fuga dalla guerra

Michele Sandri, sindaco di Monteu Roero, insieme a tutta la sua amministrazione comunale si rende disponibile ad accogliere fin da subito nelle strutture comunali quattro famiglie ucraine in difficoltà a causa della guerra in corso. Per l'occasione, sono stati messi a disposizione i due appartamenti che si trovano nella casa delle Associazioni in centro paese.



Come spiega il sindaco "gli immobili possono essere pronti a strettissimo giro. Siamo disposti ad ospitare e garantire un pasto caldo a quattro famiglie che fuggono da questa follia. In seguito penseremo anche a un lavoro, per queste persone sfortunate".



"In queste ore ho sentito il nostro parroco, Corrado Bolla, per vedere se avesse anche lui qualche appartamento di proprietà della Chiesa da mettere a disposizione" ha concluso il primo cittadino.