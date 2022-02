WhatsApp è un'app di chat molto nota per Android, iPhone e Windows Phone ed è utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo per condurre le loro conversazioni quotidiane formali e aziendali. La ragione della sua crescita esponenziale è che offre agli utenti un modo comodo e molto semplice per inviare messaggi, videochiamate o chat vocali gratuitamente con le loro famiglie, amici e colleghi di lavoro. Le conversazioni eliminate sono lo scenario più comune affrontato dagli utenti di WhatsApp. Perdere i messaggi WhatsApp non è un problema raro al giorno d'oggi. Ci devono essere vari motivi a causa dei quali hai perso i tuoi dati. Il programma potrebbe bloccarsi. Il dispositivo potrebbe avere problemi di root. Oppure puoi eliminarlo accidentalmente. Se ti stai chiedendo come recuperare i messaggi WhatsApp cancellati su iPhone senza backup, sei nel posto giusto.

Come recuperare i messaggi WhatsApp cancellati su iPhone

Se stai utilizzando un dispositivo iOS e vuoi sapere come recuperare i messaggi WhatsApp cancellati su iPhone senza backup. Ti consigliamo un ottimo strumento di recupero dati per il tuo dispositivo iOS - PhoneRescue per iOS.

PhoneRescue per iOS è uno dei migliori strumenti di recupero dati anche per dispositivi iOS. Segui questi semplici passaggi per recuperare i tuoi dati senza problemi.

1. Scarica PhoneRescue per iOS sul tuo Mac o Windows e collega il tuo dispositivo iOS al computer tramite cavo USB.

2. Scegli Recupera dal dispositivo iOS e fai clic sulla freccia destra per continuare.