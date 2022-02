Come sbloccare un iPhone disabilitato senza perdere dati

I password sono piuttosto utili per proteggere il tuo iPhone e i suoi dati nel caso in cui finisca nelle mani sbagliate. Tuttavia, può anche essere una minaccia se una voce sbagliata ti impedisce di usare il telefono.

Ad esempio, può accadere che tu dimentichi la password del tuo iPhone e dopo aver effettuato molti tentativi falliti il tuo telefono viene bloccato del tutto dall'uso. Oppure ottieni un iPhone usato e non sai come sbloccarlo per l'uso.

Bene, per far fronte a questi scenari e molti simili, sto annotando alcuni metodi che ti consentono di sbloccare il tuo iPhone anche se dimentichi o non hai accesso al suo password.

I primi metodi parlano di una delle app integrate di Apple e l'altro utilizza AnyUnlock, uno strumento affidabile per sbloccare facilmente il tuo dispositivo iOS. Quindi, diamo un'occhiata a come farlo.

Metodo 1: sblocca iPhone tramite l'app "Trova il mio iPhone"

Trova il mio iPhone è un'app utile disponibile in iPhone e tutti i dispositivi iOS che li protegge dalla perdita o se qualche persona non autorizzata tenta di accedervi. Tuttavia, la sua funzione di base è quella di aiutarti a localizzare il tuo iPhone nel caso in cui si perda, tuttavia, puoi anche utilizzare l'app per sbloccare il tuo iPhone senza password.

Se crei più voci di password errate sul tuo iPhone, viene disabilitato per un po 'di tempo o per sempre. E una volta che l'iPhone è disabilitato per sempre, non sarai in grado di accedervi nemmeno per spegnerlo o riavviarlo. Ed è qui che entra in gioco l'app Trova il mio iPhone.

Ecco come puoi utilizzare l'app Trova il mio iPhone per sbloccare il password dello schermo del tuo iPhone se viene disabilitato.

1.Apri la pagina Web Trova il mio iPhone in qualsiasi browser che stai utilizzando.

2.Ti verrà chiesto di inserire il tuo ID Apple e la password.

3.Una volta inserite le credenziali, individuerà tutti i dispositivi su questo ID Apple.

4.Fai clic sul dispositivo che desideri sbloccare e vedrai diverse opzioni. Qui, fai click su Cancella iPhone.

5.Verrà visualizzato un messaggio di avviso che informa che se si sceglie questa opzione, tutti i dati e le impostazioni verranno cancellati. Se si desidera continuare, fare clic su Cancella.

Limitazioni "Trova il mio iPhone"

Sebbene il processo per sbloccare il tuo iPhone disabilitato tramite l'app "Trova il mio iPhone" sia semplice, ha alcune gravi limitazioni o rischi collegati.

Ad esempio, per accedere al tuo dispositivo, devi accedere al tuo ID Apple e quindi se in qualche modo dimentichi il tuo ID Apple e / o la password, non sarai in grado di utilizzare questa opzione. Un altro problema con lo sblocco del tuo iPhone utilizzando questo metodo è che hai bisogno di una connessione Internet per utilizzarlo. Se sia il tuo computer che l'iPhone non sono connessi a Internet, non c'è modo di poterlo utilizzare.

Inoltre, l'app Trova il mio iPhone dovrebbe essere già abilitata sul tuo iPhone prima di utilizzarla per sbloccare il telefono. Ciò significa che se il tuo telefono si è perso e non hai abilitato Trova il mio iPhone, dovresti iniziare a cercare altri metodi.

Metodo 2: utilizzo di AnyUnlock per sbloccare iPhone senza password

AnyUnlock si presenta come una soluzione all-inclusive per aiutare gli utenti di dispositivi iPhone ad accedere ai loro gadget in pochi minuti anche senza avere il password. La soluzione offre agli utenti una straordinaria esperienza di sblocco del telefono senza richiedere loro di pagare ai tecnici commissioni esorbitanti. Particolarmente progettato per uso personale, lo strumento di sblocco ha un'interfaccia facile da navigare che consente agli utenti di sfruttare lo sblocco dello schermo dell'iPhone in pochi minuti.

AnyUnlock è particolarmente unico per la sua versatilità, facilità d'uso e facile accessibilità. AnyUnlock è progettato per supportare tutti i tipi di blocchi per iPhone, inclusi codice numerico a 4 o 6 cifre, codice numerico personalizzato, codice alfanumerico personalizzato, Touch ID o Face ID, rendendolo uno dei più completi sul mercato.

La soluzione di sblocco è stata anche identificata per avere un alto tasso di successo, in particolare per i dispositivi in esecuzione su iOS 7 e versioni successive, ed è compatibile con tutte le restrizioni che utilizzano il servizio "Trova il mio iPhone". AnyUnlock è progettato per consentire agli utenti iPhone di sbloccare il proprio dispositivo senza password con un clic come descritto di seguito: Passo 1 - Avvia AnyUnlock e scegli "Sblocca password schermo" sulla home page.

Passo 2 - Collega il dispositivo iOS al computer e scarica il firmware iOS.

Passo 3 - Fai clic su "Sblocca ora" per sbloccare il password dello schermo facilmente e istantaneamente.

Passo 4-Screen password rimosso con successo

Conclusione

Puoi essere bloccato fuori dal tuo iPhone per qualsiasi motivo. Sebbene il meccanismo del password sia stato impostato per proteggere il telefono e i dati, può anche causare una situazione problematica.

In questo articolo, ho menzionato due metodi per sbloccare il tuo iPhone senza password. Anche se Trova il mio iPhone è l'app nativa di iOS, ha i suoi limiti.

Al contrario, puoi utilizzare uno strumento intuitivo per sbloccare il tuo iPhone e tra tutti gli altri sul mercato, AnyUnlock ha una delle più alte percentuali di successo. Inoltre, come dice il nome, AnyUnlock può sbloccare quasi tutti i tipi di password o bloccare il tuo dispositivo iOS. Quindi, ti suggerirei di provare AnyUnlock e vederlo in azione da solo.