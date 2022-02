Insonnia, le buone abitudini che la bloccano. Grazie a loro cambia tutto

Conoscete cosa sono le Sleep Hygiene? Semplicemente una serie di buone abitudini che ci consento di dormire meglio e a lungo. Non si tratta della “ricetta magica” che risolve per incanto le problematiche legate al sonno, ma solo una serie di consigli, stilati in chiave inglese, che ci aiutano a cambiare, in meglio, il nostro stile di vita. Perché il nostro sonno e la sua qualità dipendono da quello che noi facciamo durante il giorno. Se noi ci “curiamo” di giorno, la notte potremo continuare questo percorso dando al fisico la possibilità di riprendere tutte le forze ed iniziare una nuova giornata nel migliore dei modi, altrimenti si innesca un circolo vizioso dal quale diventa poi difficile uscire.

Da dove iniziare? Innanzitutto allontanando, prima di dormire, gli occhi dagli schermi, dalla tv ma soprattutto dagli smartphone che con la loro "luce blu" incidono negativamente sul sonno interrompe, riducendone il ciclo. Eliminando, poi, la caffeina alla sera che come sappiamo allontana la possibilità di addormentamento. Le cose da fare invece sono diverse: stretching che permette di rilassare i muscoli e disperdere le energie accumulate. Basta fare pochi esercizi di distensione per distendere il corpo. Un bagno o una doccia calda poi conciliano il sonno accompagnandoci verso il letto e l’addormentamento. Non bisogna, infatti, mettersi a letto quando si sta per crollare. Bisogna dare al corpo il tempo di rallentare la sua attività e accompagnarlo al riposo senza interruzioni brusche. Infine l’atmosfera fa la sua parte. Predisporre lo spazio per la notte in modo che sia accogliente è una coccola che ci dobbiamo regalare sempre: una stanza calda, luce soffusa ed un po’ di essenze rilassanti, come la lavanda o la camomilla, rappresentano il giusto modo per favorire il sonno.

Affianco a tutte queste buone abitudini, il nostro corpo può essere aiutato nel riposare meglio con un integratore per dormire bene. Si tratta di prodotti naturali, realizzati solo con ingredienti specifici, tracciati e di alta qualità come quelli che VitaVi, start-up tricolore dedicata alla vendita online degli integratori.

Tra i suoi prodotti, troviamo, infatti, V / Dream, un integratore specifico studiato per favorire l’addormentamento. A base di melatonina di origine naturale, contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno e allevia gli effetti del jet lag. La Withania somnifera favorisce il rilassamento e il benessere mentale, mentre la Escholzia californica allontana lo stress. Magnesio e vitamina B6 riducono stanchezza e affaticamento.