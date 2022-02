SEO per Aziende: l'importanza di farsi trovare online

La SEO per Aziende è ormai una componente essenziale nella strategia marketing di qualsiasi tipo di impresa. Dalle PMI alle grandi realtà, qualunque sia il tipo di business, avere una buona presenza sul web è ormai un requisito indispensabile. La maggior parte delle Aziende ha già compreso l'importanza di farsi trovare online per raggiungere nuovi potenziali clienti.

Vediamo dunque in cosa consiste una buona strategia SEO per le Aziende e come farsi trovare online dal grande pubblico.

Cos'è la SEO per Aziende?

La SEO per Aziende è la strategia di marketing online si occupa di migliorare il posizionamento del sito aziendale su Google e su tutti i motori di ricerca. L'acronimo SEO sta infatti per Search Engine Optimization, che significa letteralmente "ottimizzazione per i motori di ricerca". L'obiettivo della SEO è posizionare il proprio sito tra i primissimi risultati di Google quando un utente esegue una ricerca correlata ai prodotti e servizi offerti dall'Azienda stessa.

Come posizionare il proprio sito su Google?

Per riuscire a posizionare il proprio sito web su Google battendo i propri competitor, è necessaria una strategia strutturata e completa. Le attività da compiere per riuscire nell'obiettivo infatti sono molteplici e comprendono ottimizzazioni costanti come il miglioramento della velocità di caricamento del sito, la pubblicazione di contenuti ad hoc, attività di linkbuilding, digital PR e molto altro ancora.

Insomma, le attività SEO per farsi trovare online sono molte, complesse e in continua evoluzione. Per questo motivo, le imprese preferiscono affidare tutte queste attività a consulenti specializzati. Grazie all'aiuto di professionisti del settore sarà infatti possibile posizionarsi tra i primi risultati, aumentare il traffico al proprio sito e, di conseguenza, attirare un maggior numero di potenziali clienti.

Perché è importante avere una presenza online?

Al giorno d'oggi, farsi trovare online è estremamente importante per le Aziende. Questo perché il web dà l'opportunità di ottenere visibilità, considerazione e attenzione online. E riuscire a catturare l'attenzione del grande pubblico, si è rivelata una strategia vincente per tutte le Aziende che hanno saputo approfittarne.

Infatti, riuscire a comparire al primo posto nei risultati di Google porta enormi vantaggi alle Aziende che investono nella SEO. La probabilità di conversione aumenta notevolmente grazie a una maggiore esposizione su Internet. Più visibilità significa più traffico al sito. E, per la legge dei grandi numeri, questo significa più possibilità di raggiungere utenti che si trasformeranno in clienti.

SEO per Aziende: attività on-site e off-site

Per riuscire a posizionarsi sui motori di ricerca, è necessario attuare strategie di SEO on-site (ovvero sul proprio sito web) e off-site (cioè complementari al sito).

Come abbiamo visto, ottimizzare il proprio sito per riuscire a posizionarlo sui motori di ricerca è di fondamentale importanza per ottenere visibilità online. Ecco perché queste due strategie vengono utilizzate da ormai quasi tutte le Aziende. La loro combinazione è la chiave vincente per raggiungere un ottimo posizionamento sui motori di ricerca e ottenere così alti volumi di traffico.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono queste due strategie.

SEO on-site

Le principali strategie SEO on-site mirano a ottimizzare un sito e tutte le sue pagine web per migliorare il posizionamento nella classifica di Google.

In particolar modo, è importante riuscire a posizionarsi tra i primi 3 risultati di Google grazie a keyword specifiche. Con "keyword" si intendono tutte le parole chiave che l'utente potrebbe cercare per trovare la pagina web che si desidera posizionare. E una volta ottenuto traffico sul proprio sito, una buona pagina web dovrebbe mirare a convertire l'utente da visitatore a cliente.

Per farsi trovare online, quindi, è necessario pianificare, creare e pubblicare continuativamente nuovi contenuti, ma non solo. Infatti, per scalare i risultati e raggiungere nuovi clienti sono necessarie anche altre attività SEO on-site. Fra queste, troviamo la linkbuilding interna, la creazione di sitemap efficaci, l'utilizzo di metadati, l'aggiunta di alt-text sulle immagini e molto altro.

SEO off-site

Le attività di SEO off-site sono complementari a quelle effettuate sul sito. Le più utilizzate sono sicuramente le strategie di linkbuilding da parte di siti esterni autorevoli, le affiliazioni e le web partnership.

Infine, è sempre consigliata per le Aziende l'iscrizione a Google My Business e l'integrazione a Google Maps. Questi due strumenti gratuiti offerti da Google permettono alle Aziende di farsi trovare online e di raggiungere facilmente nuovi clienti.

Perché rivolgersi a un'Agenzia SEO?

Come abbiamo visto, l'ottimizzazione di un sito richiede un lavoro costante. Le attività SEO per Aziende sono numerose, complesse e soprattutto richiedono una solida preparazione nel settore del Digital Marketing. La gestione del sito, le attività di linkbuilding e il monitoraggio quotidiano della classifica sui motori di ricerca sono tutte mansioni che richiedono l'esperienza di un team di professionisti.

Inoltre, un' Agenzia SEO è anche in grado di analizzare i dati attraverso strumenti online professionali (come Google Analytics e Google Search Console). La corretta interpretazione dei dati è estremamente importante perché permette di far emergere eventuali criticità. Una volta trovate queste criticità, un'Agenzia specializzata sarà perfettamente in grado di risolvere attuando un piano strategico mirato, completo ed efficace.

Infine, i risultati sulle pagine di Google sono in continuo mutamento, perché anche i competitor cercheranno di posizionarsi ai primi posti. Perciò, per rimanere sempre in cima alla classifica di Google, è indispensabile lavorare costantemente sull'ottimizzazione delle proprie pagine web. E per farlo nel modo migliore, rivolgersi a un'Agenzia SEO si è già dimostrata per moltissime Aziende una strategia vincente.