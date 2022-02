Lucio Rossi racconta in un affascinante viaggio fotografico, Saluzzo e le Terre del Monviso

Istantanee. Storie di terre e comunità del Monviso, la mostra bellissima di fotografie del noto fotografo parmense Lucio Rossi, è stata inaugurata ieri, nella ex caserma Musso. Sarà visitabile fino al 18 aprile.

Sono 120 scatti attraverso cui l’autore racconta le Terre del Monviso percorrendo le vallate e la pianura. Vi ha lavorato per un anno intero accompagnato ora dagli animatori del territorio, ora da amici incontrati lungo il percorso, sempre affiancato dalla macchina pronta a scattare per rubare volti o attimi irripetibili, ha incontrato festival e musica, balarin, piatti e gusto, mandrie e pastori, soprattutto, ha incontrato il territorio e chi lo vive per poterne catturare l’identità e l’unicità. E le ha catturate.

E’ un itinerario avvincente, patrimonio prezioso, catalogo di storie che mostra le terre che, tra Saluzzo e la Francia, da Bagnolo sino ad Argentera, si affacciano sul Monviso. "Un documento per il futuro", sottolinea Rossi.

"Nel 2019 prima ancora di avere un incarico ufficiale per la mostra ( u progetto di Terres Moviso) sono venuto qui sapendo del grande spettacolo che la primavera crea con la fioritura e ho iniziato a scattare migliaia di fotografie".

Un vero inizio il lavoro sbocciato con i fiori dei frutteti, cresciuto con tutti i frutti della natura e della mano dell’uomo, racconta con l’approccio ad alta sensibilità dell’artista. Ho ripreso luoghi straordinari, volti ed attività e la storia di gente, con la curiosità non solo del fotografo, ma di chi con il suo mestiere passa la vita a raccontare.

Il servizio che inizia a primavera si protrae fino a fine anno e, nel viaggio fotografico con la curatela di Paolo Verri e Lucio Rossi, si evidenzia il filo rosso che unisce Saluzzo con le Terre del Monviso e Parma.

Personalità di spicco come Giambattista Bodoni, ideatore del carattere tipografico che porta il suo nome, la cantante lirica Magda Olivero e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un fiume come il Po, che qui nasce e lì definisce un territorio. E, persino le acciughe. Istantanee.

Storie di terre e comunità del Monviso è visitabile: Sabato - ore 14.30 / 18.30 Domenica - ore 9.00 / 12.30; 14.30 / 18.30. Ingresso libero. Green Pass