La comunità ucraina cebana a Cairo: la bandiera gialloblu issata sul pennone del municipio

Un messaggio di solidarietà e vicinanza. E' questo il significato della cerimonia tenutasi nel pomeriggio odierno in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.



La comunità ucraina residente nel comune valbormidese ha consegnato al sindaco Paolo Lambertini la bandiera gialloblu della Repubblica di Ucraina. Il vessillo è stato issato sul pennone situato all'esterno di Palazzo di Città.



Un gesto di condanna contro la guerra divampata nei giorni scorsi a seguito dell'attacco da parte della Russia. Alla manifestazione ha preso parta anche la comunità ucraina cebana.



"Il comune di Cairo Montenotte - si legge in una nota - è al fianco della comunità ucraina che nella nostra città conta 33 famiglie, per un totale di 72 residenti, ai quali vanno aggiunte una decina di persone di origine ucraina che nel tempo hanno ottenuto cittadinanza italiana".



Sempre a sostegno del popolo ucraino, domani, domenica 27 febbraio, alle ore 14:30, prima dell’inizio della festa di carnevale, sempre in piazza della Vittoria, i bambini presenti saranno invitati a scrivere un pensiero dedicato alla pace sui palloncini che verranno poi liberati in cielo.