Paesana: rinviata al prossimo anno la Running Sunset Snow di Pian Munè

Niente da fare per la Running Sunset Snow di Pian Munè, la suggestiva corsa nella neve in programma il prossimo 5 marzo (dopo avere subito il rinvio di un mese).

Impossibile dare luogo all'evento proprio a causa della mancanza dell'elemento che lo contraddistingue, appunto la neve.

Salta, dunque, l'edizione 2022: gli organizzatori danno appuntamento al prossimo anno.

LA NOTA UFFICIALE DEGLI ORGANIZZATORI

Ci abbiamo sperato e ci abbiamo provato ma tempo e gente non si comandano: si prendono come sono.

La direzione di Dodonix, l’U.S. Sanfront e la Podistica Valle Infernotto hanno fatto un ultimo sopralluogo sul campo di gara ed hanno constatato l’impossibilità di dare luogo, dopo il rinvio dal 5 febbraio al 5 marzo, alla Running Sunset Snow Pian Munè.

I gestori della stazione sciistica paesanese stanno dando il massimo cercando di mantenere in efficienza le piste di sci nella parte alta ma nella parte bassa la scena è desolante: terra è ghiaccio che non permettono l’effettuazione della manifestazione sportiva. Non solo per importanti motivi di sicurezza: il tramonto, la suggestione della luce delle pile frontali, lo spettacolo sulla pianura sottostante ma, soprattutto la neve sono gli ingredienti indispensabili della suggestiva manifestazione e l’assenza di quest’ultima ne farebbe un surrogato che ne spegne il fascino.

Per questo, sia pure a malincuore, è stato deciso l’annullamento della manifestazione ed il rinvio al prossimo anno sperando, non solo per la manifestazione sportiva, in un inverno migliore.

Un ringraziamento a coloro che, nonostante tutto, ci hanno creduto preiscrivendosi tramite la piattaforma Wedosport: a loro, come anticipato, sarà rimborsata la quota di iscrizione.