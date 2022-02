Volley A2M. Altra trasferta per Cuneo, domani c'è la forte Bergamo. Luca Filippi: "Pronto a ridare il mio contributo" (VIDEO)

A distanza di soli quattro giorni dalla trasferta di Caorle dalla quale ha portato a casa 3 preziosissimi punti, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo è chiamata ad un altro turno lontano dalle mura amiche nella gara valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 Credem Banca.

Si gioca domani, domenica 27 febbraio, con fischio d'inizio alle 18, sul campo di Cisano Bergamasco contro quella che tutti gli addetti ai lavori considerano, almeno sulla carta, la squadra più attrezzata per il salto di categoria, l'Agnelli Tipiesse Bergamo.

All'andata i lombardi imposero una vera e propria lezione di pallavolo a Botto e compagni, che furono piegati davanti al proprio pubblico per 3-0 con parziali piuttosto netti. La diagonale Finoli-Padura Diaz, palleggiatore e opposto di Bergamo, funzionò a meraviglia e per il muro di Cuneo furono dolori. Il rovescio della medaglia per Bergamo, che sottorete fece la voce grossa: 13-5 l'impietoso confronto finale nel fondamentale.

Da allora son cambiate parecchie cose, con Cuneo che è sicuramente cresciuta tecnicamente mentre resta da verificare il livello di maturità della squadra di Serniotti, la quale di fronte agli avversari più blasonati od ostacoli importanti non sembra ancora aver trovato la giusta mentalità. Quale miglior occasione per dimostrare il contrario, se non quella offerta dal calendario domani a Bergamo?

Ne abbiamo parlato con Luca Filippi, il giovane palleggiatore biancoblu che mercoledì sera ha guidato sapientemente la squadra alla vittoria con Motta di Livenza e che anche domani dovrà dare il massimo per smistare il gioco contro uno squadrone come l'Agnelli. Il regista titolare, Matteo Pedron, si sta riprendendo dall'intervento al dito ma non sarà ancora a disposizione del coach cuneese.

L'intervista a Filippi nel video a seguire: