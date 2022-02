Volley maschile A2 - Bergamo attende Cuneo, D'Amico: "Match tosto, bellissimo da giocare"

Scontro al vertice, domenica 27 febbraio, in Serie A2.

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo fa visita all'Agnelli Tipiesse Bergamo, seconda in classifica a +3 dalla squadra di Serniotti (terza) con una partita disputata in meno.

Sfida intrigante quella in programma al PalaPozzoni con fischio d'inizio alle ore 18.

Le dichiarazioni del libero di Bergamo Francesco D’Amico in vista della partita: "Con Cuneo sarà un match tosto, bellissimo da giocare. Pedron o Filippi in regia cambia poco, dobbiamo pensare a noi e a fornire una prova che ci consenta di dare ulteriore continuità al buon momento che stiamo attraversando. Lo stop forzato non è stato il massimo poiché si stava iniziando a giocare regolarmente ogni sette giorni. Tuttavia siamo focalizzati per riprendere il cammino contro una candidata per la promozione. Da qui alla fine della regular season servirà mettere sul taraflex tutti gli ingredienti che ci hanno portato a battere Castellana Grotte. Esprimere a dovere il nostro potenziale, unendo la qualità, è fondamentale per chiudere davanti a tutti”.