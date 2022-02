Ai "Soliti Ignoti" di Raiuno l'ONAS e la dottoressa Cravero

Un "pezzo" di Fossano, e di Savigliano, all'interno di una delle trasmissioni più seguite della rete ammiraglia della Rai, venerdì 25 febbraio. Tra i personaggi misteriosi della popolare trasmissione "I soliti ignoti", condotta da Amadeus, è infatti comparsa la dottoressa Chiara Cravero, membro nel direttivo di ONAS,

l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Salumi, dall'ottobre del 2020 e scelta come Segretario generale dalla stessa data.



Chiara Cravero, come ha esplicitato all'interno del programma, è di Levaldigi e presiede la segreteria della citata organizzazione, la quale ha sede operativa in pieno centro storico di Fossano, in via Roma.



L'ONAS, che conta circa trecento soci provenienti da tutte le regioni d'Italia, rappresenta nel nostro paese un imprescindibile riferimento nel mondo degli assaggiatori di salumi ed è coordinata da un direttivo allargato definito circa un'anno e mezzo fa e in carica fino al 2024.



Ha come principale attività l'organizzazione di corsi ed eventi in tema, anche a respiro europeo e svolti in remoto, previo invio, da parte della base logistica di Fossano, dei prodotti da assaggiare direttamente alla sede dei partecipanti.



L'internazionalizzazione rappresenta la principale missione dell'organizzazione, che incarna per altro un esempio quasi unico, a livello mondiale, di realtà che opera sull'analisi sensoriale dei salumi.



Il copione della puntata specifica dei "soliti ignoti", che ha visto come concorrente VIP la conduttrice radiofonica e televisiva Anna Pettinelli, ha pure affidato a Chiara Cravero la responsabilità di offrire alla stessa la possibilità di vincere 100.000 euro, in caso di risposta corretta sulla sua attività.



Avendo scelto l'opzione "crea timbri personalizzati", la Pettinelli è ahimè rimasta a bocca asciutta per il montepremi che, da consuetudine, i concorrenti celebri destinano in beneficenza.



La trasmissione è stata però una curiosa occasione per i più di conoscere una concittadina ed una realtà associativa che svolgono attività dalle caratteristiche inconsuete e che trovano entrambe origine e sede nel cuore della provincia Granda.