"La tinca gobba dorata" di Ceresole d'Alba a Striscia la notizia

Ceresole d'Alba ieri sera venerdì 25 febbraio è stata protagonista a Striscia la notizia nella rubrica Paesi, paesaggi…” di Davide Rampello. Il noto conduttore e scopritore di eccellenze della nostra Italia ha raccontato la "tinca gobba dorata" di Ceresole d’Alba, presidio Slow food.



Il servizio è stato girato a Ceresole partendo dal MUbatt - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544 per poi entrare nel vivo della storia delle peschiere. Qui, un tempo, ogni famiglia contadina aveva una peschiera per raccogliere l’acqua piovana che diventava anche un allevamento di pesci.



Rampelli racconta la storia di Giacomo Mosso, ultimo e forse unico allevatore della Tinca dalla gobba dorata di Ceresole d’Alba: un pesce prelibato, tipico del posto, dalla carne morbida e saporita che si pesca in primavera. Viene affumicato con legni pregiati e servito in molti modi, i più tipici dei quali sono fritto o marinato.