Anche Roburent entrerà nel distretto diffuso del commercio monregalese [VIDEO]

Anche il comune di Roburent entrerà a far parte del distretto diffuso del commercio Mondovì e monregalese.

Al momento della sigla del protocollo, avvenuto lo scorso 2 febbraio (LEGGI QUI), il paese non era stato incluso.

Il sindaco, Giulia Negri, nel pomeriggio di mercoledì ha voluto incontrare i rappresentanti del commercio cittadino per chiarire le motivazioni che, in un primo momento, non hanno incluso il paese nel progetto.

La riunione è stata poi occasione per spiegare le finalità del sondaggio che l'amministrazione ha inviato ai commercianti per valutare quanto una stagione invernale, come quella attuale con gli impianti impianti chiusi, incida negativamente su tutto il tessuto economico del paese.

I dati raccolti, in secondo luogo, saranno utili per poter fornire alla Regione un quadro completo sui flussi turistici del paese, che ha sviluppato una forza attrattiva lungo tutto l'anno, non solo in inverno, ma anche in estate.

Il sondaggio servirà nell'ottica di aderire ai progetti per il rilancio territoriale.