Convegno: Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ricadute territoriali in Provincia di Cuneo

Giovedi 24 febbraio 2022, ha avuto luogo un interessante convegno telematico a livello provinciale organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo e dal Collegio Geometri di Mondovì, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo per trattare le argomentazioni tecniche relative al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Hanno partecipato circa 300 Professionisti Geometri e numerose Pubbliche Amministrazioni locali.

L’obbiettivo del Convegno è stato quello di elevare la conoscenza sull’argomento ed analizzare il ruolo che i Professionisti possono svolgere per agevolare la Pubblica Amministrazione nel consentire una positiva ricaduta sul territorio di detti finanziamenti.

All’incontro si è aperto dall’intervento del Presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio, il rappresentante della Provincia di Cuneo Consigliere Avv. Flavio Manavella e del Vice Presidente della Fondazione CRC Dott. Francesco Cappello che hanno delineato il ruolo dei rispettivi Enti nell’ambito della gestione dei finanziamenti PNRR e la necessità di addivenire a una maggiore collaborazione a livello territoriale per poter realizzare i progetti.

Durante l’evento si sono succeduti numerosi relatori e formatori che hanno trattato i vari aspetti tecnici del PNRR e delle attuali difficoltà di reperire le professionalità indispensabili a cogliere questa importante opportunità: tra questi possiamo annoverare la Dott.ssa Paola Casagrande Direttore Coord. Politiche Fondi Europei Reg. Piemonte, il Dott. Giorgio Musso Segretario Generale Provincia di Cuneo e della Città di Cuneo, la Dott.ssa Carla Bue Segretario Generale Unione Montana Alta Langa e i professionisti - esperti Dott. Roberto DANEO e l’Avv. Paola Alessandria.

A termine del Tavolo Tecnico si è preso atto che una delle principali criticità di questo Piano è dato dai tempi molto stretti e della particolare difficoltà nel reperire professionalità e operatori che dovranno in pochissimi anni portare a compimento i lavori e rendicontare gli stessi, utilizzando metodologie e normative nuove e non ancora ben collaudate.

È stata rimarcata la fondamentale azione della Fondazione CRT che oltre a collaborare con la Provincia e i Comuni nella “Cabina di Regia Provinciale”, ha in corso di finanziamento la progettazione quasi totale delle spese di progettazione degli interventi.

Il sovrapporsi di questi interventi con quelli di qualificazione edilizia come il Superbonus e le Agevolazioni Fiscali, rendono particolarmente impegnativa l’azione delle Pubbliche Amministrazioni, dei Progettisti e delle Imprese che non sono dimensionate e organizzate per poter sostenere un impatto così importante di lavori in un lasso di tempo così limitato.

Stante le tempistiche molto strette dettate dal PNRR, risulta ora indispensabile il massimo coinvolgimento anche dei Professionisti e delle Imprese per raggiungere questo storico obbiettivo.