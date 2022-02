Fossano scende in piazza per la Pace, come le vicine "sorelle".

ll Tavolo Intercultura Fossano, realtá collettiva nata nel 2018, che raggruppa associazioni di volontariato laico e cattolico, organizzazioni non governative, associazioni culturali sportive e sindacali, invita i cittadini fossanesi ad un momento di presidio pubblico a favore della Pace in Ucraina.



L'appuntamento dal titolo evocativo "FossaNO ALLA GUERRA", immaginato come una manifestazione statica di condivisione, si terrà martedì 1 marzo in piazza Beppe Mandredi, di fronte al Municipio, a partire dalle ore 18,30.



Gli organizzatori invitano tutti a presenziare con un lumino, uno scritto o una bandiera arcobaleno e/o europea.