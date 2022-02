Gart: una nuova galleria d’arte contemporanea nelle Langhe

Si inaugurerà nei primi giorni di marzo a Neive, la seconda sede espositiva della galleria Gart, la ormai consolidata galleria d’arte di via Demaria, 2, dal 2017 meta obbligata per gli amanti dell’arte e per i turisti del noto borgo nel cuore delle langhe, nonché spazio espositivo sempre attento e aperto agli artisti emergenti.

La seconda sede espositiva della Gart aprirà nel centro storico di Neive, in Via Rocca 31, ufficialmente sabato 5 marzo alle ore 17, con la prima mostra personale dell’artista Anna Valla, intitolata Perseveranza, curata dalla stessa direttrice della galleria, Francesca Carbone. Saranno esposte opere risalenti ai primi anni di sperimentazione pittorica e lavori di ultima produzione. Verrà esplorata un’accurata selezione del lavoro dell’artista, sia nel nuovo spazio espositivo, che nella sede storica della galleria, una duplice fruizione delle opere data dai contesti differenti.

Le fondatrici dei due spazi espositivi neivesi, sono Annalisa Ghella e Francesca Carbone, madre e figlia, da sempre spinte dall’amore per l’arte, per questi luoghi e dalla visione di attivare un circuito di fruizione artistica capace di dialogare con il territorio e incentivarne pratiche di sviluppo. Credere nel valore dell’arte e nella sua condivisione ha generato la scelta di continuare a proporla in contesti specifici, nel cuore di patrimoni straordinari per facilitarne la fruizione ed offrire un’esperienza aggiuntiva alle persone, partendo dalla cultura come fattore aggregante di crescita sociale.

Explore, Go Beyond, Love The Experience: è con questa visione che Gart continua a promuovere artisti emergenti e ad essere sensibile alle loro esigenze espressive, alle forme, alle relazioni ed ai linguaggi che vengono generati ed interconnessi. Il titolo scelto per la mostra di apertura, Perseveranza, è una parola che allude ai principi con cui la galleria continua la sua impresa e che testimonia l’essenza pittorica dell’artista, sancita nel gesto ciclico e incessante con cui ottiene un segno pitto-calligrafico riconoscibile.