Secondo aperitivo no-pass a Cuneo: "Senza certificazione verde la città può tornare a vivere"

Sabato 26 febbraio, è andato in scena per la seconda volta l’aperitivo ribelle organizzato dal variegato mondo NO greenpass in via Roma a Cuneo.

"Centinaia di persone sono tornate a riunirsi liberamente - scrive il comitato no green pass - portando ognuna con sè cibarie e bevande sui tavoli allestiti dagli organizzatori. Senza restrizioni, senza pass, senza assurde limitazioni che non hanno più nessuna motivazione di carattere sanitario se non quello di vessare chi ha deciso di non sottoporsi a una vaccinazione sperimentale. Una vera e autentica festa di popolo, fatta da persone libere profondamente innamorate della libertà. Un successo che va al di là di ogni più rosea aspettativa, frutto dell’unione di intenti di associazioni e persone che nelle differenze che pur li distinguono hanno saputo osare e realizzare l’inimmaginabile."

"Le strade deserte dei fine settimana cuneesi sono solo un ricordo - scrivono gli organizzatori - abbiamo dimostrato che anche e soprattutto senza green pass la città può tornare a vivere, la gente tornare a sognare e sperare, insomma, il futuro ricomincia da qui."